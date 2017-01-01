Петр Порошенко намерен в феврале встретиться с Трампом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава украинского государства Петр Порошенко выразил надежду на то, что встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет РБК.

Он рассказал, что в следующем месяце планирует посетить Вашингтон. «Это (встреча с Трампом) было бы для меня огромным удовольствием», - подчеркнул украинский президент.

Порошенко напомнил о состоявшемся в ноябре между ним и избранным американский президентом телефонном разговоре и в этой связи выразил мнение, что предстоящая встреча будет эффективной. По его словам, Трамп во время этого разговора проявил «глубокую вовлеченность» в происходящее на Украине - в частности, были затронуты вопросы Донбасса и Крыма. «Нас поддерживают обе партии (США), - отметил украинский президент. - Я абсолютно уверен, что продолжение нашей кооперации с США будет очень эффективным».

Порошенко выразил сомнения в том, что санкции против России будут сняты, однако отметил, что если западные страны все же ослабят ограничительные меры, это будет опасно для их безопасности. «Все знают, что Россия - агрессор. Все знают, что невозможно снять санкции, не предав таким образом европейских ценностей, европейских интересов. И это будет опасно не только для Украины, но и всей европейской стабильности», - подчеркнул украинский президент.

Порошенко рассказал о телефонном разговоре с Трампом 24 ноября прошлого года. «Вопрос российской агрессии, нелегальной аннексии Крыма был поднят избранным президентом Трампом во время разговора со мной», - рассказал он, отметив, что предоставил Трампу «очень подробную информацию». Тогда Порошенко также обратил внимание на то, что «Украина имеет сильную двухпартийную поддержку в конгрессе США», и выразил надежду на то, что так будет и впредь.

16 января Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом США Джозефом Байденом заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество с Вашингтоном при администрации Трампа.