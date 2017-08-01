Песни об Алматы исполнили в первый день фестиваля Star of Asia

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный музыкальный фестиваль с уникальным форматом Star of Asia стартовал в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Масштабное музыкальное событие прошло на легендарном высокогорном катке «Медеу». В летнее время арену не заливают льдом, она используется как площадка для уличного баскетбола, мини-футбола и велотрека для любителей велоспорта. Впрочем, здесь всегда готовы принять масштабные музыкальные события. Ради международного музыкального фестиваля Star of Asia на «Медеу» установили крупнейшую музыкальную сцену на открытом воздухе.

Первый день фестиваля, проходящего в месте, окруженном неповторимыми горами Заилийского Алатау, посвятили песням о городе Алматы.

Все началось с торжественного музыкального шествия артистов, где они представили свои жанры и направления, олицетворяя звездный караван самых ярких представителей различных отраслей мегаполиса: здравоохранение, предпринимательство, социальную сферу. Свои признания в любви родному городу выразили «Дос Мұқасан» композицией «Алматы түні», Али Окапов, исполнивший песню «Алматы - любимый город», Ерболат Кудайберген с песней «Алматинское лето», Зарина Алтынбаева и Толеген Рахимбаев с номером «Гүл Алматы», Ардак Балажанова и Дастан Оразбеков исполнили «Алматы өлке», Кайрат Нуртас - «Алматының түндері-ай».

В концертных номерах использовались пиротехнические и лазерные установки, светодиодные конструкции и экраны, ЛЭД-факелы с подсветкой и подвижная сцена. На сцене артистов сопровождали спортсмены на велосипедах со светодиодной подсветкой, артисты в светодиодных костюмах, ретромобили, спортивные мотоциклы, автомобили, воздушные гимнасты и каскадеры, цирковые артисты на ходулях, черлидеры, скейтбордисты и брейк-дансеры, артисты балета, симфонический оркестр. Также в постановках использовались танцевальные номера в бассейнах.

«Каждая постановка несет в себе особый смысл. К примеру, одной из самых трогательных частей мероприятия станет песня в исполнении победителей конкурса «Бала дауысы-2016» и прозвучит как дань памяти выдающемуся певцу и музыканту Батырхану Шукенову, который станет как бы участником концерта, его интервью об Алматы будет транслироваться с экрана. Постановка будет сопровождаться выпусканием со сцены голубей и шаров в виде сердца», - подчеркнули организаторы.

Исходя из идеи - названия фестиваля Star of Asia строилась и сцена, что представляет собой летящий метеорит вошедший внутрь сцены, где образуется большая арка.

Впервые на «Медеу» возведена сцена радиальной формы. Технический нюанс заключается в том, что сцены радиальной формы очень сложны и в Казахстане не устанавливаются. Авторский проект осуществляется совместно с партнёрами из Германии, России и Украины. Вертикальные экраны на порталах будут транслировать эмоции зрителей и звёзд, выступающих на сцене.

Также на сцене предусмотрены специальные эффекты: водные бассейны, поворотные механизмы и сценические лифты. Сцена данного формата, куда будет встроен двусторонний поворотный механизм со светодиодными экранами, на котором будут располагаться и музыканты и артисты не даст отступать от мировых, европейских и азиатских стандартов. При этом конструкцию сцены будет дополнять сама природа.

«Ожидается, что «Star of Asia» будет иметь большой мультипликативный эффект. Учитывая количественный и качественный состав звезд, которые приедут в Алматы, фестиваль обещает стать новым культурным событием континентального значения, как «Сан Ремо», «Славянский базар» или «Новая волна». Фестиваль будет проходить на ежегодной основе» - отмечают организаторы.

На фестивале работает съемочная группа телеканала «Euronews», который вещает на 118 стран земного шара, а это вся Европа, Азия и Америка. Кроме того, трансляцию фестиваля ведут телеканалы из зарубежных стран.

«Музыкальный фестиваль заинтересовал многих, к примеру, вместе с артистами приехало большое количество очень популярных зарубежных блогеров и журналистов. Они будут писать об Алматы, о фестивале. Нам кажется это даст дополнительный толчок к тому, что бы все большее количество людей во всех уголках мира узнали побольше о нашем городе и посетили его. Таким образом, у нас повысится количество туристов, что естественно положительно отразится на экономике города. Фестиваль проходит в рамках программы Президента РК «Рухани жанғыру»», - добавили организаторы мероприятия.

Напомним, в 90-е и 00-е годы на «Медеу» проходил музыкальный конкурс «Азия дауысы», прекративший свое существование по разным причинам. Фестиваль «Star of Asia» отличается по формату от того музыкального события, но проходит, тем не менее, так же в конце августа.



