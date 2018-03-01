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Пешеходный мост рухнул в США, есть жертвы

16 Марта 2018 02:00 966
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Пешеходный мост рухнул в США, есть жертвы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Майами, Флорида, США, при обрушении пешеходного моста пострадали несколько человек, имеются погибшие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал CNN.

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Трагедия произошла возле здания Международного университета Флориды.

Рухнувший мост был установлен в минувшую субботу. Местная полиция не уточняет количество погибших, пострадали от пяти до семи человек.

 

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Ключевые слова: Происшествия, Видео, США,
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Перевод:

Жанара Мухамедиярова

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