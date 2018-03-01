Пешеходный мост рухнул в США, есть жертвы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Майами, Флорида, США, при обрушении пешеходного моста пострадали несколько человек, имеются погибшие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал CNN.



Трагедия произошла возле здания Международного университета Флориды.

Публикация от Rick Jo (@ricky_ricon_riquisimo) Мар 15, 2018 в 11:05 PDT

Рухнувший мост был установлен в минувшую субботу. Местная полиция не уточняет количество погибших, пострадали от пяти до семи человек.