Пешеходный мост рухнул в США, есть жертвы
16 Марта 2018 02:00 966
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Майами, Флорида, США, при обрушении пешеходного моста пострадали несколько человек, имеются погибшие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал CNN.
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Трагедия произошла возле здания Международного университета Флориды.
Рухнувший мост был установлен в минувшую субботу. Местная полиция не уточняет количество погибших, пострадали от пяти до семи человек.
Ключевые слова: Происшествия, Видео, США,
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