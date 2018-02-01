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Пешехода сбили насмерть в Алматы

26 Февраля 2018 11:00 819
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Пешехода сбили насмерть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трое человек пострадали и один погиб в результате аварии с участием Toyota Camry, вылетевшей с дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ДТП произошло в районе пересечения улиц Саина и Улугбека. Toyota Camry двигалась в северном направлении по Саина. Со слов очевидцев, водитель не справился с управлением, налетел на бордюр, после чего врезался в металлический столб и перевернулся. Иномарка также сбила пешехода, который скончался от полученных травм. 

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира. Их с многочисленными травмами доставили в ближайшую больницу.

Выяснением всех обстоятельств занимается дорожная полиция.

По предварительным данным, водитель Camry находился в нетрезвом состоянии.

Пешехода сбили насмерть в Алматы


Пешехода сбили насмерть в Алматы

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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