Первый журналист-болашаковец - о жизни в Великобритании 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 декабря в Библиотеке Первого Президента РК - Лидера Нации состоялась казахстанская презентация книги стипендиата программы «Болашақ» Каната Ауесбай под названием «Looking west». A kazakh view of Great Britain» - «Батыс көрген». Ұлыбритания қазақтың көзімен».

Как сообщили в Ассоциации «Болашақ», книга издана на казахском и английском языках и дословно переводится как «Видавший Запад. Взгляд казахстанца на Великобританию». Автором является известный журналист, стипендиат международной стипендии Президента РК «Болашақ» Канат Ауесбай.





В презентации приняли участие член Совета Ассоциации «Болашак», депутат Мажилиса Парламента РК шестого созыва Бахтияр Макен, представители Посольства Великобритании в Казахстане, выпускники программы «Болашак», творческая интеллигенция и представители госструктур.

Впервые книга была презентована 15 декабря 2016 года в университете Кэмбридж, Великобритания. В связи с этим на базе Национальной Академической библиотеки РК была организована онлайн-трансляция презентации. В мероприятии, посвященном 25-летию Независимости РК, приняли участие преподаватели и учащиеся университета Кэмбридж, в числе которых члены Ассоциации «Болашак», представители посольства Казахстана в Великобритании и казахстанского студенческого сообщества Кэмбриджского университета. Проект был реализован при поддержке Ассоциации «Болашак». Книга напечатана в издательстве Cambridge International Press.

Канат Ауесбай - первый журналист Казахстана, прошедший обучение по программе «Болашақ». В книге автор описывает свой публицистический взгляд на разные сферы жизни за рубежом и приводит аналогии с Казахстаном. В книге также описываются особенности быта, жизненные приоритеты, важность знания английского языка в условиях глобализации, сфера образования и СМИ, проблемы молодежи и т.д.





«Это не слепое восхваление жизни в Британии, не утопия и не туристический справочник. Я всячески старался избегать так называемого «синдрома туриста» когда пишут в стиле «как все там хорошо и как все плохо у нас». Напротив, в процессе написания руководствовался только одним приницпом - возвысить нашу страну, при этом не принижая жизненные устои жителей британского острова. Книгу посвещаю 25-летию Независимости нашей страны», - комментирует автор.



«Я высоко ценю смелую попытку казахстанского автора обьяснить британцев и их модель поведения с позиции иностранного взгляда. Надеюсь, что не только британскому, но и казахстанскому читателю будет интересно прочитать книгу о нас с вами», - поделился впечатлениями Дэвид Бриджес, профессор, почетный член St Edmund's and Homerton Colleges Cambridge.

Организаторы: Ассоциация «Болашак» при поддержке Библиотеки Первого Президента РК - Лидера Нации.



