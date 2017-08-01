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Первый жилищный объект по «Нурлы жер» в Астане сдадут в конце года

Первый жилищный объект по «Нурлы жер» в Астане сдадут в конце года
17 Августа 2017 12:11 245

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова сообщила, когда будет сдан в эксплуатацию первый объект по жилищной госпрограмме «Нурлы жер» в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По «Нурлы жер» мы уже выдаем ипотечные кредиты в регионах. В Астане еще нет объектов, а по всей республике - есть. В Астане объект должен был сдаться в начале сентября, сейчас там подводят инфраструктуру, до конца года будет поведена. Но еще раз подчеркиваю, в Астане будет очень большой конкурс», - сказала Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Правительстве.

По ее словам, ипотечные кредиты на квартиры по госпрограмме «Нурлы жер» будут выдаваться под 5%. Квадратный метр жилья по госпрограмме оценивается в 180 тыс. тенге.

 

 

Ключевые слова: Астана, Жилье, КАЗМЕДИА,
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