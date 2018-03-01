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Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» завел страницу в Facebook

3 Марта 2018 15:57 644
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Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» завел страницу в Facebook

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев открыл аккаунт в Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

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Маулен Ашимбаев открыл аккаунт в Facebook и опубликовал первый пост, в котором предложил пользователям обсудить работу партии, ее модернизацию, а также другие актуальные вопросы на площадке в социальных сетях.

«Сегодня, когда в партии «Нұр Отан» идут масштабные процессы модернизации, мое появление в Facebook считаю вполне естественным и своевременным. Именно на этой площадке часто звучат очень интересные идеи, которые могут быть полезны, в том числе и для нашей политической организации», - заявил Маулен Ашимбаев.

Первый заместитель председателя партии подчеркнул открытость к конструктивным предложениям и готовность взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с НПО и политическими организациями.

«Вы всегда можете отправить мне личное сообщение или написать на электронную почту m.ashimbayev@nurotan.kz Уверен, что вместе мы сможем обсуждать здесь самые актуальные вопросы и менять жизнь к лучшему», - отметил первый заместитель председателя партии «Нұр Отан».

 

 

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Ключевые слова: Нур Отан, Интернет,
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