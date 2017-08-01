Первый в Казахстане железнодорожный центр сервисных услуг открылся в Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не секрет, что при перевозке грузов железнодорожным транспортом предпринимателю (грузоотправителю) приходится взаимодействовать со множеством причастных служб и организаций.Однако их удаленность друг от друга сказывается на обеспечении качественного и своевременного обслуживания и зачастую выступает для клиента сдерживающим фактором.

Для удобства предпринимателей транспортного региона по инициативе Актюбинской транспортной прокуратуры разработан и запущен проект «Железнодорожный центр сервисных услуг», сообщается на сайте Главной транспортной прокуратуры.



Это первый такой центр в сфере грузоперевозок. В чем его особенность и что он даст предпринимателю?



Теперь ему не придется бегать из одной организации в другую, чтобы подать заявку и согласовать те или иные документы. Это все будет в одном Центре, работающем по принципу «одного окна».



Кроме того, работа Центра дает возможность оперативно решать возникающие спорные вопросы, обеспечить четкое взаимодействие причастных служб и своевременное исполнение контрактных обязательств.



Соответственно, в разы сократится время оформления документов.



В целом открытие Центра благополучно повлияет на дальнейшее развитие предпринимательства в Актюбинской области.



Внедрение и запуск данного проекта стало возможным при поддержке акима Актюбинской области, Палаты предпринимателей «Атамекен», государственных органов и транспортных предприятийрегиона.



В официальном открытии Центра участвовали Главный транспортный прокурор Республики Казахстан, а также представители транспортных предприятий региона. Также между заинтересованными государственными органами и предприятиями железнодорожного транспорта подписан меморандум о взаимном сотрудничестве по обеспечению деятельности Центра.



Центр размещен при Западно-Казахстанском филиале АО «Кедентранссервис» по адресу: г.Актобе, 41 разъезд.



фото Актобе - Allbiz