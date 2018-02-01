Первый центр инклюзивного образования открыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ, КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области открылся первый Консультативно-практический центр инклюзивного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования.

По информации ведомства, на базе Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова в Акмолинской области в рамках «Рухани жаңғыру» открылся первый Консультативно-практический центр инклюзивного образования. Его деятельность направлена на организацию и проведение научных исследований в области инклюзивного образования.

«Инклюзивное образование, прежде всего, массово охватит детей с ограниченными возможностями, которые в силу разных причин не могут полноценно посещать занятия.

Этот центр даст хорошую возможность для развития методики инклюзивного образования, придаст импульс росту квалифицированных кадров, которые будут трудиться именно в этом направлении», - рассказала главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования Акмолинской области Марина Ли.

Консультативно-практический центр инклюзивного образования оснащен современным интерактивным оборудованием и методической литературой, сборниками научных исследований в области педагогики и психологии.

«На сегодняшний день в Акмолинской области насчитывается около 18-ти тысяч детей с ограниченными возможностями. И мы должны направить все наши силы, чтобы эти дети смогли получить качественное образование, необходимые навыки для успешного трудоустройства в будущем и реализовать себя на выбранном поприще. Открытие центра, можно сказать, это старт в достижении поставленной нами большой цели», - добавила начальник отдела опеки и попечительства управления образования Акмолинской области Наталья Степанова.