Первый проект по дождевым червям в Мангистау окупил себя за 8 месяцев  

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Первый в Мангистауской области проект по разведению дождевых червей для производства биогумуса, который реализовала молодая предпринимательница Мадина Медеуова, за 8 месяцев полностью окупил себя, рассказала она корреспонденту МИА «Казинформ».

Реализовать проект помогло НПУ «Эко Мангистау» - оператор Программы развития ООН по экономическому развитию региона и эффективному управлению в Мангистауской области, которое организовало конкурс инклюзивных, инновационных, «зеленых» бизнес-проектов и бизнес-проектов, направленных на развитие экологического и этнического туризма, имеющих потенциал к устойчивому развитию.







«Мы предлагали беспроцентные и беззалоговые займы предпринимателям, работающим в нише малого бизнеса, начинающим предпринимателям во всех районах Мангистауской области. Это сумма до 1,5 млн тенге сроком на один год. Чтобы выиграть грант, нужно было предоставлять социальные выгоды уязвимым группам в сельской и городской местности; осуществлять поддержку инновационных и «зеленых» технологий (технологий, предусматривающих высокую производительность при низких затратах, энергоэффективных технологий); привлекать туристов и инвестиции в районы области путем запуска бизнес-проектов, направленных на развитие экологического и этнического туризма; трудоустраивать сельское население и уязвимых граждан. Устраивалось три раунда. Победителей было достаточно много, это 11 уже работающих проектов (проект по разведению дождевых червей один из них) и еще 4, которые получат финансирование в ближайшие дни, до Нового года», - рассказал директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Производство по разведению дождевых червей базируется в арендуемом помещении площадью 20 квадратных метров в селе Кызыл Озен Тупкараганского района Мангистауской области. Изначально предпринимательницей в России было закуплено 5 тысяч червей, сейчас их осталось 3 тысячи. Кормят их навозом крупного рогатого скота, который черви, признаются реализаторы проекта, очень любят.







«В нашем селе очень много сельчан разводят крупный рогатый скот. Навоза, соответственно, предостаточно. Мы договариваемся и просто забираем его для нашего беззатратного и экологически чистого производства. В среднем в сутки червям требуется около 20 кг навоза. У нас отапливаемое помещение, это нужно для круглогодичного выращивания червей, поскольку, если снизится температура, черви впадут в спячку. Есть и другая особенность, и в этом черви похожи на людей: зимой они меньше пьют и больше едят, а летом наоборот: больше пьют и меньше едят. На производстве было открыто сезонное рабочее место. Это наш волонтер Бахытжан Накишев», - рассказал руководитель проекта Мадияр Медеуов.

У предпринимательницы, по словам Мадияра, уже есть постоянные клиенты: бюджетные организации, частные лица. Экологически чистое удобрение - чернозем - покупают и сельчане по цене 150 тенге за полкило.

Всего на реализацию проекта молодая бизнес-вумен взяла 758 тысяч тенге. Менее чем за год она их вернула.



