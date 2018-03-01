Первый негосударственный наркоцентр открыли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае запущена работа негосударственного наркологического центра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на учредителя медорганизации Назара Дюсебаева.

Открыт Центр на базе железнодорожной больницы, и сегодня он готов предоставлять 36 коек стационара, где 30 коек - круглосуточно и 6 - дневное.

«Как отмечается в Плане нации «100 конкурентных шагов», сегодня большое внимание уделяется повышению доступности и качества представляемых медицинских услуг за счёт конкуренции. То есть нужно расширять предоставление гарантированного объема бесплатной медпомощи через негосударственные организации. В этих целях нами в ноябре возникла идея открытия наркоцентра. А в январе мы уже запустили его работу», - рассказал Н. Дюсебаев.

Сегодня медорганизация имеет все соответствующие лицензии на предоставление услуг и зарегистрирован как субъект здравоохранения. Кроме этого, Центр заключил договор с ФОМС (Фонд обязательного медстрахования) по оказанию услуг в рамках госзаказа. А это значит, что жители области могут получить услуги совершенно бесплатно.

«Уровень комфортности значительно выше предлагаемых в госорганизациях аналогичного направления работы. У нас просторные палаты, произведён ремонт, есть палаты, оснащённые бытовой техникой, отдельным санузлом. По желанию пациента услуги можно получать и на анонимной основе», - отмечает Н. Дюсебаев.

Стоит также отметить, что Центр, можно сказать, единственный негосударственный наркологический Центр в разрезе северных регионов Казахстана.

«Мы изучали соседние рынки - в Павлодаре, Кокшетау таких центров нет. Поэтому можно говорить о том, что это первый негосударственный центр в Северном Казахстане», - заключил учредитель организации.

К слову, на сегодняшний день почти 90% обращений пациентов в Центр - по вопросам алкогольной зависимости.

Фото: kykelandia.com