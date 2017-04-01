Первые результаты работы краудфандинга представили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вручили первые средства, собранные с помощью краудфандинговой платформы «Starttime», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Краудфандинг - молодое направление сбора средств на реализацию проектов. Основная идея - народное финансирование, сбор на реализацию задумки авторов. Отличие от благотворительности - вкладчики обязательно должны получить от авторов вознаграждение- материальное, либо другое по договоренности. Это хорошая альтернатива кредитам, позволяет сэкономить на банковских процентах», - говорит генеральный директор ТОО "Mediacast", сооснователь краудфандинговой платформы "Starttime.kz" Нурлан Сейтказин.



Одной из первых сертификат получила Диана Утемисова, руководитель проекта "ДНК-код: бренд вязаной одежды". Благодаря платформе удалось собрать 1 141 363 тенге.

«Помогали торговые центры и простые граждане. За 2 месяца мы собрали эту сумму благодаря вере в людей. Площадка позволяет взаимодействовать людям. Сегодня мы продаемся не только в Казахстане, но и в России, баеры выбрали наш бренд, для Казахстана это большая путевка на международную арену. Коллекция посвящена женщине степи. Казахстан интересен, европейские и азиатские эксперты в данный момент заинтересовались нашей продукцией", - говорит Диана Утемисова.



Автору проекта "Творческая мастерская для особых детей" Бибижан Серкебаевой передано 300429 тенге. Мастерская создана в 2011 году для детей с ограниченными возможностями, которые получают лечение. Дети занимаются творчеством, создают изделия своими руками. Мастерская продает эти работы, средства идут детям как доплата к социальному пособию.



«Первый успех - сама возможность сделать что-то своими руками. Второй - отнести на ярмарку, третий - когда их изделие покупают. На собранные средства мы закупим необходимое оборудование для творчества - приспособления для валяния войлока и другое», - говорит Бибижан Серкебаева.



На данный момент на платформе «Starttime» опубликовано более 10 проектов. В их числе - Жанна Айтлеуова, планирующая открыть комфортный магазин, где все будут давать «за спасибо», создание иллюстрированного фото-справочника для школьников о редких видах животных, сборка автомобилей для автомотоспорта и многие другие. Платформа "Starttime" работает с ноября 2016 года.