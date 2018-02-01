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Первые одуванчики и подснежники расцвели в Жамбылской области

27 Февраля 2018 16:07 914
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Первые одуванчики и подснежники расцвели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Нынешняя суровая для жамбылского региона зима не помешала традиционно раннему приходу весны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Если в районах Жамбылской области еще местами лежит снег, то в Таразе, который всегда отличался более благоприятным и теплым климатом, благодаря горному окружению снег почти растаял.

И сразу же под теплыми солнечными лучами в городе показались зеленая травка, первые одуванчики и фиалки в парках. А если отъехать от Тараза 5 - 10километров, то можно увидеть и весеннее чудо - подснежники.

Первые одуванчики и подснежники расцвели в Жамбылской области 
Первые одуванчики и подснежники расцвели в Жамбылской области 

Раннее наступление теплых дней в феврале характерно для жамбылского региона. Старожилы вспоминают, что были годы, когда в феврале уже начинались сельскохозяйственные работы. Правда, в марте - апреле в регионе возможны и снегопады, и заморозки. Но эти кратковременные явления не пугают жамбылцев, для которых весна в феврале - явление привычное.

Первые одуванчики и подснежники расцвели в Жамбылской области 

На минувшей неделе первые подснежники появились в соседней Южно-Казахстанской области, где весна приходит немного раньше.

По прогнозам регионального филиала РГП «Казгидромет» Жамбылской области, до конца этой недели ожидается повышение ночных температур до +1+6 градусов и дневных до +15 градусов. 


Первые одуванчики и подснежники расцвели в Жамбылской области 

 

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Ключевые слова: Жамбылская область, Погода,
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Автор:

Галина Скрипник

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