Первые одуванчики и подснежники расцвели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Нынешняя суровая для жамбылского региона зима не помешала традиционно раннему приходу весны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Если в районах Жамбылской области еще местами лежит снег, то в Таразе, который всегда отличался более благоприятным и теплым климатом, благодаря горному окружению снег почти растаял.

И сразу же под теплыми солнечными лучами в городе показались зеленая травка, первые одуванчики и фиалки в парках. А если отъехать от Тараза 5 - 10километров, то можно увидеть и весеннее чудо - подснежники.







Раннее наступление теплых дней в феврале характерно для жамбылского региона. Старожилы вспоминают, что были годы, когда в феврале уже начинались сельскохозяйственные работы. Правда, в марте - апреле в регионе возможны и снегопады, и заморозки. Но эти кратковременные явления не пугают жамбылцев, для которых весна в феврале - явление привычное.





На минувшей неделе первые подснежники появились в соседней Южно-Казахстанской области, где весна приходит немного раньше.

По прогнозам регионального филиала РГП «Казгидромет» Жамбылской области, до конца этой недели ожидается повышение ночных температур до +1+6 градусов и дневных до +15 градусов.



