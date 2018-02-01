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Первые международные гонки на собачьих упряжках прошли в Павлодаре

26 Февраля 2018 19:26 411
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Первые международные гонки на собачьих упряжках прошли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В первых международных гонках на собачьих упряжках «Snow race» в Павлодаре приняли участие около 50 собак команд Казахстана и России, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все мы настроены на развитие ездового спорта. Этот спорт очень новый, очень романтичный спорт. Наши пушистики заставляют нас встать с диванов, подвигаться, - сказала организатор гонок Валентина Павлухина. - Нашей целью стоит именно развитие этого спорта как семейного».

В необычных состязаниях приняли участие примерно 50 собак: сибирских хаски, самоедских лаек, малинуа. Команды в ходе турнира, который оценили лучшие судьи, совершили 20 заездов по живописному лесному участку в трёх дисциплинах.

«Отличная затея, мне нравится. Пришли с сыном и с нашей собакой Линдой», - поделился инструктор по спорту школы №40 пригородного села Павлодарское Кайсар Нуралинов.

В гонках приняли участие представители разных регионов Казахстана и России. Самому маленькому участнику было всего шесть лет. По информации организаторов, цель мероприятия - приобщение к спорту, бережному отношению к животным, привлечение молодёжи в спорт, развитие культуры нравственности, развитие ездового спорта в Казахстане. Главная судья гонки - Елена Хремина, судья второй квалификации из Омска. Основные дисциплины турнира: скиджоринг - упряжка с одной собакой и взрослым каюром; нарта спринт - упряжки по две и четыре собаки; детские старты на санках с одной собакой, а также отдельный приз за интересный костюм каюра.


Первые международные гонки на собачьих упряжках прошли в Павлодаре 

В итоге первое место в дистанции на 1000 метров занял представитель команды «PRIDE OF SEMEY» Илья Иванов с собакой породы самоед по кличке Баунти, в забеге на три километра с четырьмя собаками - ещё один участник из Семея Давид Ряшин с бельгийскими овчарками (малинуа) Эрхан, Мага, норд и Арчи, на ту же дистанцию с двумя собаками - Алина Царева и малинуа Валькирия из республиканского общественного объединения «Казахстанская спортивная федерация ездовых собак».


Первые международные гонки на собачьих упряжках прошли в Павлодаре 
Первые международные гонки на собачьих упряжках прошли в Павлодаре 

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Ключевые слова: Павлодарская область, Спорт,
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Автор:

Антон Гагарин

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