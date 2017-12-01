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Первые 11 месяцев 2017 года вошли в тройку самых теплых в истории наблюдений
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Период с января по ноябрь 2017 года вошел в тройку самых теплых в истории наблюдений за погодой и климатом, уступив только аналогичным периодам 2015 и 2016 годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).
«Первые 11 месяцев нынешнего года были третьими в списке самых теплых, уступив 2016 и 2015 годам», - отмечает ВМО, ссылаясь на выводы Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA). В пресс-релизе подчеркивается, что период с января по ноябрь 2017 года характеризовался «гораздо более теплыми, чем в среднем, условиями на большей части поверхности мировой суши и океана».
Хотя год еще не закончился, ВМО прогнозирует, что «глобальные температуры суши и океана по итогам 2017 года, скорее всего, будут среди самых высоких (в истории наблюдений), и ожидается, что это будет самый теплый год в отсутствие усиливающего тепло феномена Эль-Ниньо». Как отметил в этой связи старший научный эксперт ВМО Омар Баддур, «значение имеет не место того или иного года в рейтинге самых теплых, а долгосрочная тенденция потепления климата, наблюдающаяся с конца 1970-х годов, и особенно в этом столетии».
По данным NOAA, в ноябре 2017 года на большей части суши и океана были зарегистрированы температуры выше средних. В некоторых районах на западе США, севере Канады, севере и западе Аляски, в западной части Азии и на российском Дальнем Востоке столбик термометра показывал на два градуса по Цельсию более высокую температуру, чем обычно. При этом температура в Арктике растет в два раза более высокими темпами, чем в среднем в мире.
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