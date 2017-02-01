Первенство по космическому мусору принадлежит России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отдел NASA по слежению за искусственными космическими объектами опубликовал ежеквартальный отчет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на январь 2017 года число объектов искусственного происхождения на околоземной орбите, отслеживаемых средствами контроля космического пространства, составляет 17876 единиц. Это на 59 объектов больше, чем отслеживалось тремя месяцами ранее, говорится в документе.

В число отслеживаемых объектов входят 4303 (+ 46) космических аппарата (функционирующих и «мертвых»), а также 13573 (+ 13) - ступеней ракет-носителей (РН) и прочих обломков.

Согласно отчету, первенство сохранилось за Россией и странами СНГ - 6346 (- 8). Из них 1508 (- 1) - спутники, а 4838 (- 7) - фрагменты РН и прочий «мусор».



Вторая строчка за США - 5719 (+ 20) объектов. В том числе 1405 (+ 18) спутников и 4314 (+ 2) ступеней и фрагментов.



Третье место у Китая - 3806 (+ 24) объектов. В том числе, 233 (+ 13) спутников и 3573 (+ 11) других объекта.



4-7 места по количеству искусственных космических объектов и соответственно космическому «мусору» заняли Франция, Япония, Индия и Европейское космическое агентство.

Всем остальным странам «принадлежат» 901 (+ 1) объект, из которых 789 (+ 5) спутники и 112 (- 4) - фрагментов РН и прочий «мусор».