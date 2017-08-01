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Перспективы сотрудничества обсудили Бакытжан Сагинтаев и Премьер Республики Фиджи

Перспективы сотрудничества обсудили Бакытжан Сагинтаев и Премьер Республики Фиджи
15 Августа 2017 15:29 327

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бакытжан Сагинтаев встретился с Премьер-Министром  Республики Фиджи Джосайа Вореке Байнимарама. Об этом сообщает primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики, туризма, науки и образования. Рассмотрены возможные направления экспортно-импортных операций между странами. 

Отметим, 16 августа запланировано открытие Национального дня Республики Фиджи на международной выставке «ЭКСПО 2017» с участием Премьер-Министра РФ Джосайа Вореке Байнимарама.

 

 

Ключевые слова: EXPO-2017, Астана, Правительство РК, Внешняя политика Казахстана,
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