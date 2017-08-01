Перспективы сотрудничества обсудили Бакытжан Сагинтаев и Премьер Республики Фиджи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бакытжан Сагинтаев встретился с Премьер-Министром Республики Фиджи Джосайа Вореке Байнимарама. Об этом сообщает primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики, туризма, науки и образования. Рассмотрены возможные направления экспортно-импортных операций между странами.

Отметим, 16 августа запланировано открытие Национального дня Республики Фиджи на международной выставке «ЭКСПО 2017» с участием Премьер-Министра РФ Джосайа Вореке Байнимарама.