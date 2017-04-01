Перспективы развития военной медицины обсудили в Казахстане 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах Казахстана прошли сборы с представителями военно-медицинских учреждений, медицинских служб видов, родов войск и региональных командований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Медицинские специалисты обсудили перспективы и пути развития военно-медицинской службы Вооруженных сил Казахстана на ближайшие 5 лет, а также подвели итоги работы за 2016 год и первый квартал 2017 года, обозначив достигнутые успехи и положительные результаты, а также вопросы, требующие решения.







Для участия в сборах были также приглашены представители Министерства здравоохранения РК, медицинских служб Национальной гвардии и Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, Пограничной службы КНБ РК.

Сегодня система медицинского обеспечения войск ВС РК включает медицинские подразделения воинских частей, сеть военно-лечебных учреждений, Центральную военно-врачебную комиссию МО РК, склады хранения медицинского имущества и техники, санитарно-эпидемиологические учреждения, а также учреждения, занимающиеся обучением и повышением квалификации медицинского персонала, в том числе тактического звена.







Как отмечается в пресс-службе Министерства обороны РК: «Сфера военной медицины в Вооруженных силах из года в год поднимается на качественно новый уровень. Военные врачи стараются идти в ногу с современной мировой медициной. Они изучают новые технологии и методики лечения, применяют их на практике с использованием медицинского оборудования, соответствующего высоким мировым стандартам».

Во всех лечебных учреждениях разработаны алгоритмы обследования при различных заболеваниях, что ускоряет постановку точных диагнозов и позволяет диагностировать сложные заболевания на ранних этапах, проводить адекватное лечение и принимать правильные экспертные решения.





