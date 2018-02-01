Перспективы казахстанско-французского партнерства обсудили во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во Дворце Бурбонов Посол Казахстана во Франции Жан Галиев был принят председателем группы межпарламентской дружбы «Франция-Казахстан» Пьером Кабаре. Во встрече также приняли участие вице-спикер нижней палаты Парламента Кароль Бюро-Боннар, член комитета по иностранным делам Анни Шапёлье, а также сотрудники секретариата группы дружбы и Посольства Казахстана, сообщила пресс-служба МИД РК.

«Состоялся весьма заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики, состоянию и перспективам казахстанско-французского стратегического партнерства, 10-летие которого Астана и Париж отметят в июне 2018 года. Говоря о взаимодействии по линии парламентской дипломатии и децентрализованного сотрудничества, стороны отметили широкие возможности, конвергенцию взглядов и подходов», - говорится в сообщении.

Французские депутаты приветствовали динамичное развитие и прогрессивные реформы, происходящие в казахстанском обществе в рамках национальных стратегий и программ развития. В частности, члены Национальной Ассамблеи констатировали успехи в укреплении принципов демократии и прав человека.

В свою очередь, К. Бюро-Боннар и А. Шапёлье дали высокую оценку миротворческим усилиям Казахстана и лидерство страны в деле нераспространения оружия массового поражения и запрещения ядерных испытаний. Они подчеркнули важность активных действий, направленных на восстановление экологии в зонах техногенных катастроф - бассейне Аральского моря и бывшем Семипалатинском полигоне.

Особый интерес парламентарии проявили к ориентирам, представленным в Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Эти задачи были прокомментированы Послом через призму возможного сотрудничества с крупными, средними и малыми предприятиями, расположенными в разных регионах Франции.

П. Кабаре подтвердил намерение посетить Казахстан во главе группы дружбы во второй половине текущего года по приглашению казахстанского коллеги Омархана Оксикбаева. По его словам, Казахстан привлекателен для французов не только как надежный экономический и политический партнер, но и как интересное, малоизведанное туристическое направление, как страна с богатой и разнообразной культурой, через которую проходит Великий Шелковый путь.

Напомним, что 18 декабря 2017 года депутаты Национальной Ассамблеи Франции подавляющим большинством голосов поддержали законопроект о ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом. 15 февраля текущего года за ратификацию этого исторического документа единогласно выступили члены Сената Франции. В ближайшее время ожидается утверждение закона Президентом страны.