Пернатых пересчитали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Зоологи сделали любопытный обзор пернатой фауны Павлодара за последние 25 лет и сообщили, что несколько видов птиц исчезли из города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Орнитолог-краевед Сергей Чикин и кандидат биологических наук, ассоциированный профессор (доцент) Павлодарского госуниверситета имени С.Торайгырова Александр Убаськин обнародовали в журнале «Биологические науки Казахстана» результаты 25 лет исследований птиц Павлодара. По информации исследователей, в городе за эти четверть века встречались свыше шести десятков птиц. Из них 37 видов - это воробьиные, именно они составляют большую часть видов пернатых города.



«В течение всего периода наблюдений в орнитофауне Павлодара встречалось 63 вида птиц из десяти отрядов при максимальном разнообразии воробьиных, - пишут в статье С.Чикин и А.Убаськин. - В этом отряде наибольшее число видов зарегистрировано в семействах: вьюрковые (9 видов), славковые (8), мухоловковые (6). Приведенный ниже обзор включает все виды птиц, зарегистрированных в городе Павлодаре за период 1991- 2016 годов».



Свои наблюдения зоологи непрерывно вели с 1991 года. Основные орнитологические материалы, как говорится в статье, собрал Сергей Чикин. Исследования проводились в пределах административных границ города, без учета сельской зоны. В качестве методических рекомендаций использовали авторы труда работы специалистов-орнитологов.



«В период исследований круглогодичные дневные постоянные маршруты для регистрации видов птиц и их учёта осуществлялись на пригородных территориях, городской свалке в северной промзоне, отдельных промышленных предприятиях, кладбищах, в районах аэропорта и речного вокзала, в парках, скверах, а также в жилищных массивах старой пятиэтажной и новой многоэтажной застроек, - пишут биологи в журнале. - Кроме того, материал собирался и на разовых маршрутах».



Сергей Чикин и Александр Убаськин описали поведение отдельных видов павлодарских пернатых. Например, большой крохаль в Павлодарском Прииртышье очень редок и гораздо реже встречается на зимовке, чем длинноносый крохаль: отмечается всего несколько особей в пределах центральной набережной. А вот лысуха - регулярно гнездящийся вид. В городе отмечено гнездование двух пар лысух на городских водоёмах, в пределах новой многоэтажной застройки жилого массива, заметили исследователи.



Пишут они и о том, что сизая чайка, которая в Павлодаре встречалась до 1996-1997 годов на центральной набережной небольшой группой до 1015 особей в весенне-осенний период, сейчас там человеку не попадается. Зато в последние годы численность сизого голубя растёт за счёт зимней подкормки. Тем временем, малая горлица и вовсе исчезла ещё в 1997 году. Исчезла и горлица кольчатая.