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Перевозчика в Казахстане оштрафуют на 1,9 млн тенге за холодные вагоны

1 Марта 2018 16:54 650
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Перевозчика в Казахстане оштрафуют на 1,9 млн тенге за холодные вагоны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комиссией Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК продолжается проверка пассажирских поездов по всей стране. На участке Астана-Костанай проведено обследование поезда №43/44 Алматы-Костанай перевозчика ТОО «Турксиб Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В результате было выявлено 32 факта нарушения требований нацстандарта РК: не соблюдены правила к наружному виду вагонов, к герметичности окон, к сервису, предоставляемому в пассажирском поезде и другое. Кроме того, поступили жалобы пассажиров на низкую температуру в ряде вагонов.

По итогам обследования планируется выставить ТОО «Турксиб Астана» штрафные санкции в размере свыше 1,9 млн тенге.

Согласно договору, акты обследования будут направлены перевозчику для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.

Комиссионное обследование продолжается.

Фото: turksib.com.kz

 

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Ключевые слова: Транспорт, КТЖ,
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