Переводчик эпохи VHS высказался о современном дубляже фильмов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Легендарный переводчик эпохи VHS Леонид Володарский прибыл в Алматы ради показа на большом экране реставрированной копии фильма «Терминатор», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Его голос знают миллионы людей, заставших советскую эпоху. Завозившиеся в то время в СССР пиратские копии голливудских фильмов нуждались в синхронном переводе. Пираты приглашали переводчиков с опытом работы на кинофестивалях, способных быстро сделать перевод. Картины с синхронным переводом на видеокассетах VHS (Video home system) расходились миллионными тиражами. Леонид Володарский и есть один из тех людей, чьим голосом «звучали» голливудские фильмы.

В его активе более 5000 переведенных фильмов. По признанию Володарского, он переводит картины синхронно и с первого раза. Среди переводов Леонида «Фантомас разбушевался» (1965), «Однажды на Диком Западе» (1968), «Крёстный отец» (1971), «Последнее танго в Париже» (1972), «Безумный Макс» (1979), «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1980), «Рэмбо: Первая кровь» (1982), «Терминатор» (1984), «Кошмар на Элм Стрит» (1987), «Горец» (1986), «Полицейский из Беверли-Хилз» (1984), «Зловещие мертвецы» (1981), «Трудный ребенок» (1990), «Кобра» (1986), «Красная жара» (1988), «Рэмбо» (1988), «Я стреляла в Энди Уорхола» (1996) и другие.

«Начать переводить меня, с одной стороны, нужда заставила. С другой- мне нравилось. Сначала я захотел переводить фильмы, а когда мне представилась такая возможность, я был к этому готов. Я мог хотеть, но, когда бы мне дали возможность, я бы опозорился. Но ничто не произошло, потому что я работал, трудился, повышал свой уровень, расширял знания. Благодаря родителям я был вынужден учиться. А потом понял, что в этом ничего плохого нет и, чтобы добиться определенного уровня в любой сфере, надо работать»,- рассказал Леонид Володарский.

Вопреки расхожему мнению, переводчик не зажимал нос прищепкой, дабы скрыться от КГБ. Гнусавый голос у Леонида от природы, а в КГБ его все-таки вызывали. В качестве свидетеля в бессильных попытках выйти на след видеопиратов.

«В начале 90-х я всегда говорил, хорошо бы фильм посмотреть перед тем, как его переводить. Мне отвечали, что нет времени смотреть, надо деньги зарабатывать. Когда переводил, забивал себе то, что идет потом. Если что-то не понимаешь, приходится придумывать. Когда перевожу, обычно смотрю в пол»,- рассказывает Леонид Володарский.

Сейчас голливудские фильмы на русский язык переводят на больших студиях, синхронный перевод уступил место дубляжу. Однако, Леонид Володарский бьет тревогу. По его мнению, смысл многих фильмов в результате такого перевода сильно искажается.

«С русским дубляжом фильмы не смотрю, потому что 99 из 100 это безграмотно. Русские титры чуть лучше, но не настолько, чтобы хлопать от восторга. Я считаю, что качество перевода на русский язык сейчас омерзительное, я могу это оценить, потому что владею английским на хорошем уровне. А то, что утверждают голоса - это их американские предпочтения, я бы на их месте проверял качество и достоверность перевода»,- говорит Леонид Володарский.

Сам переводчик предпочитает смотреть фильмы с английскими титрами, либо без титров.

Реставрированная копия фильма Джеймса Кэмерона 1984 года «Терминатор» впервые в Алматы показывается на экране кинотеатра, а не на кассетах VHS или мониторе компьютера. Это стало возможно благодаря проекту «Любимое кино», целью которого является показ шедевров мирового кинематографа, которые в силу разных причин жители Казахстана не увидели на большом экране.

Леонид Володарский на показе «Терминатора» был не просто гостем. Ему предстояло осуществить синхронный перевод картины для присутствовавших зрителей. Мэтру к такой роли не привыкать, поэтому он с легкостью справился с задачей. Да еще и освежил в памяти события фильма.

«Я, как перевел его в 1984 года, не смотрел. Я сегодня удивился, фильм сегодня смотрится. Был уверен, что это скучно. На самом деле интересно. Почему перевел название как «Киборг-убийца»? В русском языке нет слова «Терминатор». Но потом выяснилось, что со мной никто не согласен, все говорят «Терминатор». И все последующие серии называл «Терминатор». Это не самый любимый мой фильм. Гораздо приятнее смотреть «Однажды в Америке», «Однажды на Диком Западе», «Гибель Богов». Я могу назвать еще 100 картин, которые мне нравятся»,- отмечает Володарский.

Леонид за три дня пребывания в Алматы проникся любовью к городу, что сделал неожиданные признания.

«От Алматы у меня только положительные впечатления. Спокойные люди, нет московской нервотрепки. Поведение автомобилистов резко отличается от московского в лучшую сторону»,- говорит Леонид Володарский.

Сейчас переводчик эпохи VHS преподает, ведет программу на радио и остроумно и метко дает жизненные и культурологические наставления молодому поколению.