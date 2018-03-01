Перевод Астаны на газ позволит снизить вредные выбросы в 6 раз - Магзум Мирзагалиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Политическим решением Главы государства окончательная точка поставлена в стратегическом вопросе газификации центра и севера республики. Через год-полтора Астана и еще несколько регионов по трассе прохождения нового газопровода будут обеспечены природным газом. О том, что предстоит сделать для осуществления этого амбициозного проекта, рассказала вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев в интервью газете «Казахстанская правда».

- Насколько известно, несколько лет назад детально прорабатывался маршрут Запад - Север - Центр, который позволил бы газифицировать Центральный Казахстан от действующего газопровода в Костанайской области. Почему в итоге был выбран иной - южный - маршрут?

- Действительно, ранее рассматривался северный маршрут строительства магистрального газопровода Запад - Север - Центр с поставкой газа из Российской Федерации от Карталы через Тобол и Кокшетау до Астаны.



Вместе с тем Глава государства в своем недавнем Обращении к народу обозначил 5-й социальной инициативой сооружение газопровода «Сарыарка». Он пройдет от Кызылорды через Жезказган, Караганду, Темиртау до Астаны с возможностью дальнейшей газификации Кокшетау и Петропавловска.



В первую очередь южный маршрут был выбран по причине большего охвата населения. Второй плюс - возможность использовать голубое топливо из месторождений Карачаганак, Тенгиз и Кашаган, где сосредоточены крупнейшие ресурсы газа.



За последние годы фактически создана вся необходимая инфраструктура, чтобы направлять газ из Западного Казахстана через существующий газопровод Средняя Азия - Центр на юг страны через недавно построенный газопровод Бейнеу - Бозой - Шымкент и далее на «Сарыарку». То есть мы хотим воспользоваться действующим газотранспортным коридором и продлить его до центра страны.



Возможно, от Костаная тянуть газопровод было бы ближе на 200 с лишним километров, и по нему уже проработано и технико-экономическое обоснование, и проектно-сметная документация. Но по стоимости эти 2 маршрута примерно сопоставимы, а по целесообразности и эффективности предпочтительнее, несомненно, «Сарыарка».



Учитывая, что по южному трафику есть возможность охватить газификацией на 1 миллион казахстанцев больше, выбор очевиден. Ведь газ - это в первую очередь социальный продукт, направленный на улучшение качества жизни наших сограждан.

- О каких сроках идет речь?

- ТЭО газопровода «Сарыарка» было разработано в 2017 году, прошло госэкспертизу. Сейчас готовится проектно-сметная документация. Эти работы должны быть завершены в мае, в июне ожидаем экспертное одобрение всего проекта, а уже в июле намерены приступить к строительным работам.



Параллельно решаются вопросы финансирования, в том числе с привлечением международных финансовых организаций. Участок Кызылорда (от КС «Караозек») - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана, согласно ТЭО, оценивается в 267,3 миллиарда тенге. В настоящее время обсуждаются условия и схема финансирования.



Также необходим своевременный отвод земель по трассе маршрута в 3 областях - Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской и Астане. Мы рассчитываем на активную работу акиматов. Ведь необходимо подготовить внутригородскую инфраструктуру, подвести к домам газопроводы среднего и малого давления.



В процессе подготовки ТЭО наши специалисты прошли всю трассу, убедились, что рельеф довольно несложный. К тому же за годы независимости уже накопился достаточный опыт по строительству газопроводов. Конечно, могут сыграть свою роль погодные условия. Но в целом мы рассчитываем, что строительство «Сарыарки», как отметил Глава государства, займет срок до полутора лет.

Мы намеренно подбираем такой диаметр трубы, который позволил бы нам в дальнейшем безболезненно продлить газопровод «Сарыарка» до Кокшетау и Петропавловска.



С ростом потребления газа планируем построить 2 компрессорные станции в Жезказгане и Темиртау. На первых же этапах хватит мощности компрессорной станции Караозек, благодаря которой мы и сможем осуществить проект достаточно быстро.







- Так что все-таки нам даст строительство нового газопровода?

- Во-первых, будут созданы новые рабочие места как в процессе строительства (на масштабной строительной площадке планируется задействовать около 800 человек), так и в процессе обслуживания (более 200 специалистов).



Вдоль трассы магистрального газопровода появится возможность для развития инфраструктуры, создания новых производств с использованием природного газа, причем как в сфере малого и среднего, так и крупного бизнеса. К примеру, ранее уже поступали предложения от инвесторов о строительстве небольших газотурбинных электростанций для отдельных поселков.



Астане же в первую очередь это даст возможность улучшить качество воздуха. Мы, жители столицы, в период отопительного сезона в безветренную погоду можем наблюдать над городом смог. Так вот, только в Астане перевод на газ позволит снизить вредные выбросы в атмосферу в 6 раз, или на 35 тысяч тонн в год. И это не считая выбросов частного сектора.



Реализация проекта позволит перевести на газ 192 частных и 48 малых коммунальных котельных, 22 тысячи частных жилых домов и водогрейных котлов ТЭЦ-1, 2, а в перспективе - строящуюся ТЭЦ-3. Все эти меры в итоге должны улучшить экологическое состояние столицы.

- Как скажется газификация на угольной промышленности, традиционно прибыльной в регионе?

- В Астане основной потребитель угля - ТЭЦ. Объем потребления каменного топлива вследствие газификации снизится на 650 тысяч тонн. Учитывая, что в стране добывается более 100 миллионов тонн угля в год, это абсолютно не критическая цифра. Весь мир постепенно идет к тому, чтобы отказываться от угля в пользу «зеленых» технологий - возобновляемых источников энергии. Это общемировые тренды, и Казахстан не намерен оставаться в стороне.



Кстати, крупнейшие потребители угля - Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 - так и продолжат работать на твердом топливе. Вопрос по Караганде и Жезказгану будет еще обсуждаться.

- А что касается кошельков астанинцев?

- Конечно, надо понимать, что газ априори дороже угля. Но мы должны этот вопрос проработать таким образом, чтобы тариф остался приемлемым для населения. И это тоже одна из краеугольных задач, которой будем заниматься в предстоящее время. Создана межведомственная рабочая группа. Все будет зависеть от схемы финансирования и стои-мости привлечения капитала.

О принятых решениях по тарифу будет сообщено дополнительно в ближайшем будущем.

- Можно ли назвать газопровод «Сарыарка» еще одним уникальным проектом Казахстана?

- За годы независимости объе¬мы добычи газа в стране увеличились с 8 до 52 миллиардов кубометров в год, и эта цифра будет расти дальше. На сегодня уровень газификации населения составляет почти 50%.



Первый уникальный по своим масштабам газопровод Бейнеу - Бозой - Шымкент также был построен по прямому поручению Президента в рамках его договоренностей с Председателем КНР. Благодаря этому маршруту были решены 2 крупные задачи: вопрос обеспеченности юга Казахстана отечественным газом и экспорта голубого топлива в Китай.



Здесь следует обязательно упомянуть и о втором проекте - международном - о транзитном газопроводе Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай, по которому сегодня среднеазиатский газ экспортируется в Поднебесную.



«Сарыарка» - это уже третий крупный газовый проект внутри страны за годы независимости. За этот период нами наработан богатый опыт, сформирована мощная техническая компетенция как по строительству, так и управлению крупными магистральными газопроводами.



В советское время мы оперировали лишь газопроводом Средняя Азия - Центр, который доставлял газ на европейские рынки, и газопроводами меньшей мощности Бухара - Урал и Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы. Сейчас же говорим о новой мощной инфраструктуре, которой, несомненно, сможем гордиться.

- Не пострадает ли при этом отечественный газовый экспорт?

- Когда полностью обеспечим весь север и центр республики, то на это будет уходить около 2,5 миллиарда кубометров газа. Для сравнения: на юге мы потребляем примерно 5 миллиардов кубов. Это достаточно значимые объемы.



По газовому балансу сегодня мы чувствуем себя достаточно комфортно. И внутренний рынок для нас является приоритетным. Как я уже говорил, газ - это социальный товар и в первую очередь должен быть достоянием республики и ее граждан. Возможно, в дальнейшем какие-то объемы придется снимать с экспорта, но перед нами выбор не стоит, он очевиден.



К тому же хотел бы напомнить, что газ - очень важное химическое сырье. В данный момент мы реализуем 2 крупных газохимических проекта в Атырауской области. Первый касается возведения завода по производству полипропилена мощностью 550 тысяч тонн. Там уже определен подрядчик, выделено финансирование и начато строительство.



Второй проект касается выпуска полиэтилена, аналогов ему на пространстве СНГ нет. Переговоры по этому предприятию находятся в активной фазе благодаря политической воле Главы государства. Это будет современный завод мощностью 1 миллион 250 тысяч тонн полиэтилена в год, причем почти полностью (до 90%) ориентированный на экспорт.



Когда эти 2 проекта будут запущены, их вклад в ВВП составит на уровне 1,5%. То есть вместо экспорта сырья - газа - Казахстан начнет поставлять за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью. А это еще один задел для будущего развития.