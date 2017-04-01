Перелив реки в районе автомобильного моста ликвидировали в Караганде   

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Перелив реки Сокыр в районе автомобильного моста ликвидировали в Караганде, сообщает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

1 апреля 2017 года в 12.00 часов в Управление по ЧС города Караганды поступило сообщение о подмыве берегоукрепительной дамбы на реке Сокыр в районе автомобильного моста через реку. Оперативная группа УЧС города Караганды, выехав на место, установила размеры размыва и организовала первоочередные работы по локализации разлива реки, для недопущения подтопления и перелива дороги республиканского значения Алматы-Екатеринбург.







Работы по минимизации разлива были организованы путем привлечения сил и средств местного исполнительного органа, КГП «Благоустройство», а также сил и средств ДЧС Карагандинской области» и в/ч 52859 Национальной гвардии РК.







С 1 по 2 апреля на месте размыва было уложено 6 тыс. шт. мешкотары. Работы проводились в экстремальных условиях - при сильном ветре и непрекращающемся поступлении воды. Работы по укладке мешкотары проводились сотрудниками Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области» и в/ч 52859.







В результате принятых оперативных мер перелив реки Сокыр был ликвидирован. Со 2 по 4 апреля акиматом города совместно с УЧС города Караганды организованы работы по отсыпке и укреплению берегоукрепительной дамбы. В ходе этих работ было укреплено 30 метров существующей дамбы и вновь возведено 60 метров дамбы.







