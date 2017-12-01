Переход к электронному таможенному декларированию повысит конкурентоспособность РК - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перевод таможенных процедур в электронный формат повысит конкурентоспособность Казахстана. Об этом сообщила журналистам директор департамента таможенного декларирования НПП «Атамекен» Дина Мамашева во время видеоконференции по вопросам перехода на электронное декларирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переход Казахстана на полное электронное декларирование, безусловно, повлияет на роль таможенной службы в Центральной Азии, полностью. Мы надеемся, что это повлияет на наш рейтинг в Doing Business, на наши рейтинги в индексе конкурентоспособности. И мы все-таки обеспечим максимально легкие условия для ведения бизнеса», - сказала Д. Мамашева.

По ее словам, Казахстан является лидером во внедрении международных стандартов в таможенном законодательстве. Но законодательство должно быть подкреплено программным обеспечением, и в этом вопросе происходит небольшая задержка.

Д. Мамашева сообщила, что участники внешнеэкономической деятельности просят Министерство финансов сделать поэтапным переход на электронное декларирование при таможенных процедурах, запланированный на 1 января 2018 года. Причиной этого названа неотлаженность информационной системы «Астана-1». С октября текущего года начата пилотная эксплуатация одного из 17 модулей по таможенным процедурам - «Таможенный транзит», и только с 28 ноября начата пилотная эксплуатация остальных 16 модулей. Если учесть, что «Таможенный транзит» отлаживался в течение 2,5 месяцев и до сих пор в нем обнаруживаются ошибки, то полное приведение в порядок остальных 16 модулей до назначенного срока невозможно.

Как сообщил в ходе конференции председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ардак Тенгебаев, с 1 января 2018 года будет запущено электронное декларирование только по экспорту, а с 1 февраля - по импорту.

Напомним, 13 декабря текущего года Главой государства подписан Закон «О ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС», который предусматривает упрощение таможенных процедур и перевод их в электронный вид.



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