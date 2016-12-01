Переговоры в Астане позволят создать доверительный диалог с сирийской оппозицией - эксперт

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Своим мнением о проведении мирных переговоров по сирийскому конфликту в Астане и ожиданиях российской стороны от намеченного диалога сторон с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» в Москве поделился кандидат политических наук, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Российская сторона ожидает от переговоров по Сирии в Астане свертывания кровопролития, достижения договоренности между правительством Сирии и той частью сирийской оппозиции, с которой есть смысл договариваться. Потому что договариваться с людьми с «черным флагом» бессмысленно. От того, что эти переговоры пройдут именно в Астане, мы ожидаем установления более доверительной формы диалога с сирийской оппозицией. Потому что и для сирийской оппозиции, и для правительства Асада, Казахстан - авторитетная страна с мусульманским населением, что добавляет доверия и авторитета», - сказал Д.Журавлев.

Эксперт отметил, что для России в этом плане возникают определенные сложности в диалоге с сирийской оппозицией, которая постоянно апеллирует к религиозному фактору.

«Россия - страна все-таки не мусульманская, а многорелигиозная. Хотя Казахстан также многорелигиозен, но для Сирии важно, что ислам - крупная религия в Казахстане. Казахстан - братская для Сирии страна в вопросе религии. Это добавляет доверия. Ведь нам важно установить доверие с той частью сирийской оппозиции, с которой есть смысл договариваться», - пояснил эксперт, отметив, что авторитет Казахстана может сыграть немаловажную роль в переговорном процессе.

«Присутствие Казахстана - это как раз механизм, который позволяет это доверие создать», - подчеркнул Д.Журавлев.

Эксперт полагает, что в ходе Астанинского переговорного процесса по сирийской проблематике основной акцент следует сделать на выстраивании послевоенной Сирии.

«Главный вопрос, по которому надо договариваться, - это конфигурация власти после окончания военной фазы. В какой степени действующая власть изменит свои подходы, чтобы та часть оппозиции, с которой можно договариваться, могла встроиться в систему, не разрушив ее. Противоречие в этом и с той частью сирийской оппозиции, которая вообще не предполагает, что может существовать какая-то власть, кроме ее собственной. С теми, кто считает, что только они одни могут править Сирией - разговаривать бессмысленно. У них одна позиция: «мы согласны с вами помириться, но с условием, что вы все уйдете». Это не переговоры», - считает эксперт.

Однако, по его мнению, результативность встречи также зависит от участников переговорного процесса, в частности, от американской стороны.

«Если американская сторона не скажет, что они не будут любой ценой поддерживать оппозицию, а будут поддерживать только логичную оппозицию, тогда и умеренная оппозиция сильно поубавит свои требования и появится простор для компромисса», - сказал Журавлев.

В целом эксперт выразил надежду, что в ходе обсуждения политического урегулирования сирийского конфликта в Астане между участниками переговорного процесса возникнет реальный диалог, который будет способствовать результативности встречи. В случае, если консенсуса достичь не удастся, то сам факт диалога с участием сирийской оппозиции и ряда заинтересованных в решении сирийской проблематики региональных и глобальных игроков также будут являться результатом.

«Если диалог начнется, то уже это приведет к результату. Переговоры все равно дадут первоначальный результат, который придется наращивать еще довольно долго», - резюмировал Д.Журавлев.