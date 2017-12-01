Переговоры между ЕС и Кыргызстаном стартовали в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз и Кыргызстан начинают первый раунд переговоров по новому расширенному соглашению о сотрудничестве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время моего недавнего визита в Бишкек лидеры Кыргызстана поделились со мной своей амбициозной программой реформ и их приверженностью делу укрепления демократии, повышению прозрачности, эффективному управлению и развитию новых экономических возможностей», - сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Новое расширенное соглашение позволит нам и дальше поддерживать эти устремления, укреплять политические и экономические связи, а также создавать больше возможностей для получения выгоды как для ЕС, так и для КР», - добавила она.

В первом раунде переговоров ЕС и Кыргызстан направят усилия на согласование процедурных аспектов процесса консультаций, а также обменяются мнениями относительно намеченных целей и общих принципов нового соглашения.

Будущий документ призван заменить действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу в 1999 году. В нем основное внимание будет уделено политическому и экономическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям, устойчивому развитию и другим аспектам двусторонних отношений.