-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:44 1040
-
-
-
-
-
16:16 922
-
-
-
15:15 652
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Переговоры между ЕС и Кыргызстаном стартовали в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз и Кыргызстан начинают первый раунд переговоров по новому расширенному соглашению о сотрудничестве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Во время моего недавнего визита в Бишкек лидеры Кыргызстана поделились со мной своей амбициозной программой реформ и их приверженностью делу укрепления демократии, повышению прозрачности, эффективному управлению и развитию новых экономических возможностей», - сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
«Новое расширенное соглашение позволит нам и дальше поддерживать эти устремления, укреплять политические и экономические связи, а также создавать больше возможностей для получения выгоды как для ЕС, так и для КР», - добавила она.
В первом раунде переговоров ЕС и Кыргызстан направят усилия на согласование процедурных аспектов процесса консультаций, а также обменяются мнениями относительно намеченных целей и общих принципов нового соглашения.
Будущий документ призван заменить действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу в 1999 году. В нем основное внимание будет уделено политическому и экономическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям, устойчивому развитию и другим аспектам двусторонних отношений.
- Казахстан продолжает меняться стремительно – депутат Европарламента
- Президенты России, Беларуси, Кыргызстана и Азербайджана поздравили Казахстан с праздником
- Кыргызстан передал Узбекистану во временное пользование 4 пансионата на Иссык-Куле
- Европарламент поддержал cоглашение о расширенном партнерстве с Казахстаном
- Назначен новый премьер Польши
- Идею о создании Соединенных Штатов Европы поддержал глава МИД ФРГ
- Узбекский атлас признали нематериальным культурным наследием
- В Братиславе состоялись гала-концерт и показ казахстанской моды
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана