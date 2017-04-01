Перегибы на местах для привлечения посетителей на ЭКСПО-2017 недопустимы - Есимов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работа по продвижению международной специализированной выставки совместно с местными исполнительными органами, привлечение посетителей из регионов и зарубежных туристов, подготовка волонтеров - эти и другие вопросы были обсуждены сегодня в офисе организатора ЭКСПО-2017.

Мероприятие прошло с участием председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова, заместителей акимов Астаны, Алматы и областей, сообщает PR департамент нацкомпании.

Участников совещания подробно ознакомили с объектами выставки, контентом павильонов, билетной программой и ее условиями, была презентована культурно-развлекательная программа ЭКСПО-2017.

Руководитель нацкомпании отметил, что выставка «Астана ЭКСПО-2017» - это проект Главы государства, и перегибы на местах при привлечении посетителей с помощью административного ресурса абсолютно недопустимы.

«Вы (чиновники) должны разъяснять гражданам цели и задачи выставки, ее мультипликационный эффект для экономики Казахстана в будущем. Только эффективное продвижение и реклама, а не добровольно-принудительная «обязаловка» станет залогом успешности проведения ЭКСПО-2017», - отметил Ахметжан Есимов.

«Осталось менее двух месяцев до начала выставки. В этой связи, мы должны объединить усилия. Ведь в течение 93 дней наша страна будет в центре внимания всего мира», - сказал А. Есимов.

Напомним, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» создано 15 января 2013 года с целью подготовки и проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».