Передать больше полномочий региональным госорганам хотят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов выступил с предложением более эффективно перераспределить полномочия между государственными органами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017 в рамках конституционной реформы был расширен объём полномочий ответственности Правительства. В этой связи требуется дальнейшее перераспределение функций от Правительства министерствам и от центральных органов власти - акимам. Правительство сосредоточится на разработке основных направлений социальной экономической политики государства. Центральные госорганы сфокусируются на функциях, обеспечивающих формирование госполитики в соответствующих отраслях, в том числе администрировании и регулировании сфер. При этом местные органы должны обеспечивать реализацию госполитики на своем уровне», - сказал А. Жумагулов на межведомственной комиссии.

Он отметил, что предлагаемые перераспределения будут обеспечены в соответствии с принципами разграничения полномочий, установленными Указом Президента от 25 августа 2014 года, под номером 898.

«Таким образом, законопроектом предлагается провести перераспределение полномочий между уровнями госуправления, тем самым повысить самостоятельность госорганов, которым эти функции передаются. Для этого требуется внесение изменений и дополнений в более чем 40 законодательных актов РК. Миннацэкономики в 2017 году проанализировано порядка 250 законодательных актов, регулирующих более 9 тысяч функций», - сообщил вице-министр.