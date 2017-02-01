Перед выходом на лед Денис Тен не смотрел выступления соперников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фигурист, призер олимпийских игра Денис Тен после своего успешного выступления на Универсиаде-2017 в Алматы поделился впечатления от соревнований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что происходит сегодня в Казахстане (проведение Зимней Универсиады - прим. автора), такого не было, и нельзя на это закрывать глаза - это просто потрясающий прогресс. Для меня огромная честь в этом участвовать, возрождается история фигурного катания, возрождается культура. 12 тыс. человек пришло на фигурное катание. Впереди фигурное катание ждет светлое будущее. (...) Это результат! Впереди другие соревнования, Универсиада - один из этапов моего развития. Я хочу от старта к старту расти, чтобы прийти на Олимпиаду-2018», - сказал фигурист.

Денис Тен отметил, что очень рад возвращению в спорт фигуриста Абзала Рахимгалиева, который также принял участие в студенческих играх, заняв в итоге 12-ое место с результатом 204,23 балла.



«Я не видел сегодня ни одного выступления. Я был сконцентрирован на своей работе. У меня были определенные цели, планы и я старался не отходить ни на секунду от своих мыслей касательно своих выступлений. Я знаю, все выступили достойно. Вчера ночью я включил телевизор, как раз выступал Артур Панихин, прежде я его не видел. Радостно было, что человек прыгает все тройные. Появляется какой-то уровень. Для меня радость, что Абзал вернулся в спорт, его не было наверно с 2014 года. Мы вместе ездили на Олимпийские игры в Сочи, он был постоянным соратником моим, мы постоянно соревновались на всех крупных турнирах, я думаю, это традиция продолжится», - поделился спортсмен.



Отметим, что Денис Тен выиграл короткую и произвольную программы на соревнованиях по фигурному катанию на Универсиаде-2017. Таким образом, завоевав десятое «золото» для сборной Казахстана. Второе место занял японец Кэйдзи Танака, третье - представитель Швеции Александр Майоров.

Ранее фигурист рассказал, что свою победу он посвятил памяти бабушки.

фото: almaty2017.com