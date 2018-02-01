Перечень родительских обязанностей хотят прописать в казахстанских законах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители МВД РК в рамках круглого стола в Алматы озвучили меры по дальнейшему сокращению фактов насилия над детьми и подростковой преступности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал начальник Управления координации деятельности местной полицейской службы КАП МВД РК Алексей Милюк, сейчас на стадии обсуждения в Парламенте находится введение базового перечня родительских обязанностей, который позволит государству контролировать процесс воспитания подростков.

«По итогам мониторинга действующего законодательства поняли, что конкретного круга, перечня родительских обязанностей не существует, в основном все регулируется общими нормами Административного и Уголовного кодексов. Международный опыт внедрения перечня есть, в Таджикистане детально прописаны вопросы обращения с детьми, в случае несоблюдения которых можно выстроить конкретный состав правонарушения»,- сказал Алексей Милюк.





Основной причиной, по которой детей в семьях бьют и унижают, является родительский алкоголизм. И уже сейчас по отношению к пьяным родителям у полиции есть инструмент воздействия.

«В апреле 2017 года были внесены поправки в КоАП. Там прописан перечень статей, по которым в судебном порядке можно установить для гражданина запрет на употребление алкогольных напитков. Если причиной правонарушения послужило распитие алкогольных напитков, то по ходатайству органов внутренних дел суд может запретить употреблять алкоголь независимо от места нахождения.

На учете в стране стоит порядка 10 тыс неблагополучных семей. Основной критерий неблагополучия - алкоголизм. За прошлый год по поправкам в КоАП было установлено 350 таких запретов. Нарушителю грозит наказание. Исходя из того, что само установление особых требований ведет к постановке на учет в полиции, ответственность установлена КоАП как неисполнение решения суда, вплоть до административного ареста до 5 суток»,- отметил Алексей Милюк.

За совершения различных правонарушений в органы внутренних дел ежегодно доставляется 120 тыс детей, на учете состоит свыше 8 тыс несовершеннолетних.

«Для изменения этой ситуации предлагается медико-социальный учет по опыту Германии. Как показывает практика, основные причины подростковых правонарушений - социальная необустроенность. Решение этих вопросов полицией ограничено, поэтому в рамках инициативы предлагается введение медико-социального учета, который будут вести акиматы параллельно с полицией. Полиция рассматривает деятельную часть виновности в совершении проступка. Социальным блоком занимается специальный комитет по делам молодежи - это психологическая коррекция, помощь в ресоциализации. Проект поддержан правительством, находится на рассмотрении депутатов. Надеемся, что принятие закона и разработка нормативно-правовой базы будет завершено до конца года»,- сказал Алексей Милюк.