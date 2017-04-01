Перечень красивых номеров намерены расширить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют расширить перечень красивых номеров. Такие поправки предусмотрены в законодательство «О дорожном движении», которые были рассмотрены на заседании Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расширен перечень так называемых красивых номеров, за которые взимается повышенная ставка государственной пошлины. То есть, как известно, спрос рождает предложение, и с тем, чтобы уменьшить коррупционные риски при решении этих вопросов, перечень этих номеров расширен. Включены новые сочетания - как цифровые, так и буквенные, и соответственно определены ставки государственной пошлины за них», - сообщил мажилисмен Канат Мусин, представляя законопроект.

Он также сообщил, что всего было рассмотрено более 120 поправок, в окончательной версии законопроекта их осталось 55.

«Поскольку часть поправок была отозвана самими депутатами в результате обсуждений, часть поправок рабочей группой не была принята», - сказал Канат Мусин.



В частности, депутаты предлагают при просрочке водительских прав не сдавать повторно экзаменов, снизить административные штрафы за нарушение ПДД, исключить запрет пассажирам покидать автотранспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения.