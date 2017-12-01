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Пентхаус элитного жилого комплекса горел в Алматы

19 Декабря 2017 13:31 1409
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Пентхаус элитного жилого комплекса горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы загорелся пентхаус на крыше элитного ЖК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о возгорании кровли ЖК «Триумф» в микрорайоне Самал поступило в 11:46.

«Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 11:53.

Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. К моменту прибытия пожарных к месту вызова обстановка была следующая: на крыше 9-этажного жилого дома наблюдалось сильное задымление. В ходе тушения пожара эвакуировано 50 человек, из них 3 детей», - рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Как выяснилось, произошло горение пентхауса на крыше жилого дома. Пожар локализован в 12:21 и ликвидирован в 12:44. Площадь пожара составила 40 кв. м. Жертв и пострадавших нет. 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Альберт Ахметов

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