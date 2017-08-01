Педагоги Мангистау прошли обучение обновленного содержания 

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 3500 педагогов Мангистау за последние три года прошли подготовительные курсы по программе обновленного содержания образования. Об этом стало известно в ходе ежегодной августовской конференции педагогических сотрудников региона, которая прошла на базе Назарбаев Интеллектуальной школы города Актау химико-биологического направления, передает корреспондент МИА «Казинформ».









В текущем году конференция посвящалась теме «Особенности обновленной программы образования». Для более чем 700 педагогов преподавательский состав интеллектуальной школы провел мастер классы, познакомил с критериальным оцениванием и презентовал системно-методический комплекс для подготовки к урокам, помогающий повысить квалификацию учителя.











«Как известно, с начала 2017-2018 учебного года учителя 2,5,7 классов всех общеобразовательных школ начнут обучать учеников по обновленному содержанию образования. Поэтому на конференции рассказывали об особенностях программы. Найти ответы на волнующие вопросы по этой программе можно на страницах системно-методического комплекса (www.smk.edu.kz) и цифрового образовательного ресурса (www.play.nis.edu.kz). В рамках апробации обновленной программы образования пилотных школ учителя интеллектуальной школы тесно работали со школой-лицеем имени М.Горького в селе Баутино и №11 специализированной школой физико-математического направления города Актау. Всего НИШ провела 32 семинара и 4 краткосрочных языковых курса», - отметил директор Назарбаев Интеллектуальной школы города Актау химико-биологического направления Ермек Пайзов.











На встрече стало известно о вручении сертификатов об аккредитации от Совета международных школ (CIS) трем Назарбаев Интеллектуальным школам - городов Семей, Усть-Каменогорск и Кокшетау. CIS - это самая известная в мире организация, которая создана для продвижения высших стандартов и последних достижений в области образования. Вхождение казахстанских школ в элитную организацию мирового уровня станет знаковым событием для всей системы отечественного образования. НИШ Актау в сентябре текущего года ожидает второй визит аккредитации данной организации.



