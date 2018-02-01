Педагог с открытой формой туберкулеза преподавала детям в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в частном центре дополнительного образования у 20-летней учительницы английского языка выявили открытую форму туберкулеза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20-летняя жительница Актобе 2 февраля обратилась в поликлинику, 10 дней принимала лечение. После повышения температуры тела и жалоб пациентки на боли в груди был поставлен диагноз «пневмония». После окончания курса приема лекарств она была направлена к фтизиатру. Позже был установлен туберкулез», - сказал главный врач противотуберкулезного диспансера Актюбинской области Ерлан Татимов.

Родители детей, обучающихся в образовательном центре, где работала педагог, возмутились, что руководство учебного заведения не предупредило их о том, что у учителя диагностировали опасное заболевание. Руководство центра заверило, что все необходимые меры были приняты.

«К нам приезжали специалисты, дали указания по проведения процедур по санитарной дезинфекции. Работа согласно рекомендациям была проведена. Чувствуя ответственность, я посчитала важным сообщить информацию родителям. Но меня предупредили, что это обязанность участковых врачей», - сказала директор центра Ирина Аверьянова.

Заболевшая туберкулезом педагог преподавала в центре три недели. У нее обучались 112 детей. Врачи предупредили, что будет сложно сразу определись, заразились дети или нет, поскольку туберкулез может проявиться чуть позже.

«В ближайшее время будут проведены работы по забору крови, проведению рентгенографии. Детям сделают манту, и возьмут у них анализ мочи», - рассказала главный врач областного медицинского центра Актобе Ляззат Рсалиева.

Автор: Алтынай Сагындыкова