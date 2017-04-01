Паводок стал причиной закрытия дорог в двух областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На дорогах республиканского значения Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей действуют ограничения движения для транспорта в связи с паводком, передает МИА «Казинформ».

12 апреля в ВКО в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км 8-166 (размыв на 27 км). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл».

На автодороге «Караганда-Аягуз-Бугаз» км 748+600 м (размыв водопропускной трехочковой трубы, а также размыв земляного полотна шириной 5 м). Ограничений движения для автотранспорта на данном участке нет.



В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км 2217-2235 (мост на 2229 км). Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арыс.



Объезд данного участка осуществляется через село Тамерлановка.



В Акмолинской области идет переливы талых вод на автодороге: «Щучинск-Зеренда» км 4+200 м (ширина-200 м, глубиной-2-5 см. Имеется водопропускная труба). Ограничений нет.



В Карагандинской области идут переливы на автодорогах:



1. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 139 км (ширина - 150 м, глубина - 5 см, имеется водопропускная труба);



2. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 141 км (ширина - 350 м, глубина -15-20 см, имеется водопропускная труба);



3. «Акчатау-Агадырь» 166 км (ширина - 50 м, глубина -15 см, имеется водопропускная труба);



4. «Бастау-Актау-Темиртау» км 11 (ширина-40 м, глубина-10 см).



Ограничений нет.



На всех участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство.