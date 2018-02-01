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Паводки затопили улицы и дворы в Алматы

28 Февраля 2018 14:22 751
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Паводки затопили улицы и дворы в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десятки дворов и несколько улиц затопило в Алматы талыми водами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по ЧС МВД РК.

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По данным на 27 февраля, поступило 56 заявок, в том числе 37 - по подтоплению дворов частных домов, подтоплению улиц -19.

По информации КЧС, причиной подтоплений является засорение или отсутствие арычной сети.

Подтопления наблюдаются в Алатауском, Медеуском, Наурызбийском, Бостандыкском, Алмалинском и Турксибском районах.

Всего с 22 по 28 февраля поступило 85 заявок. Из них по подтоплению дворов частных домов - 57 и 26 - случая подтопления улиц, и 2- случая подтопления домов.

Всего в ликвидации паводков задействованы более 300 человека и 70 единиц техники служб ЧС и акимата.

В Алматы ранее было объявлено штормовое предупреждение о прохождении паводков в связи с потеплением. 

Паводки затопили улицы и дворы в Алматы 
Паводки затопили улицы и дворы в Алматы 
Паводки затопили улицы и дворы в Алматы 

 

Фото: Комитет по ЧС

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Паводок,
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