Паводки затопили улицы и дворы в Алматы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десятки дворов и несколько улиц затопило в Алматы талыми водами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по ЧС МВД РК.
По данным на 27 февраля, поступило 56 заявок, в том числе 37 - по подтоплению дворов частных домов, подтоплению улиц -19.
По информации КЧС, причиной подтоплений является засорение или отсутствие арычной сети.
Подтопления наблюдаются в Алатауском, Медеуском, Наурызбийском, Бостандыкском, Алмалинском и Турксибском районах.
Всего с 22 по 28 февраля поступило 85 заявок. Из них по подтоплению дворов частных домов - 57 и 26 - случая подтопления улиц, и 2- случая подтопления домов.
Всего в ликвидации паводков задействованы более 300 человека и 70 единиц техники служб ЧС и акимата.
В Алматы ранее было объявлено штормовое предупреждение о прохождении паводков в связи с потеплением.
Фото: Комитет по ЧС
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