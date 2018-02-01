Паводки затопили улицы и дворы в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десятки дворов и несколько улиц затопило в Алматы талыми водами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по ЧС МВД РК.

По данным на 27 февраля, поступило 56 заявок, в том числе 37 - по подтоплению дворов частных домов, подтоплению улиц -19.



По информации КЧС, причиной подтоплений является засорение или отсутствие арычной сети.



Подтопления наблюдаются в Алатауском, Медеуском, Наурызбийском, Бостандыкском, Алмалинском и Турксибском районах.

Всего с 22 по 28 февраля поступило 85 заявок. Из них по подтоплению дворов частных домов - 57 и 26 - случая подтопления улиц, и 2- случая подтопления домов.

Всего в ликвидации паводков задействованы более 300 человека и 70 единиц техники служб ЧС и акимата.



В Алматы ранее было объявлено штормовое предупреждение о прохождении паводков в связи с потеплением.









Фото: Комитет по ЧС