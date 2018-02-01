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Паводки затопили дворы в селах Жамбылской области

27 Февраля 2018 20:44 392
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Паводки затопили дворы в селах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Резкое потепление и таяние снегов на территории Жамбылской области привело к тому, что в села Рыскуловского района хлынули талые воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В полдень половодье затопило села Акыртобе, Малдыбай и Тереозек. Всего пострадало 30 придомовых территорий.

«Талая вода пришла сейчас в Тереозек, затопило 17 придомовых территорий, - рассказал по телефону корреспонденту МИА «Казинформ» находящийся на месте происшествия руководитель ДЧС области Багдат Данилов. - Дома не подтопило, под водой оказались только дворы. Сейчас проводим отводной канал, чтобы вода обошла сбоку населенный пункт, затаривают пять тысяч мешков с песком. На данный момент 17 дворов охватили, привлекли технику. Руководит работами первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков. Привлекли также районный акимат и население».

От департамента по ЧС области задействовано более сорока человек, четыре единицы техники, четыре мотопомпы. Местные исполнительные органы - более 30 человек и 10 единиц техники. Работают и 50 человек местного населения, им напомнили о необходимости своевременно убирать от снега дворы, чтобы не было таких ситуаций с подтоплением.

«Работы будут вести беспрерывно, для этого используем световую башню и автомобиль для ночного освещения. Народ спокойно относится, с пониманием», - отметил Багдат Данилов.

 

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Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия, Регионы, Паводок,
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Автор:

Галина Скрипник

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