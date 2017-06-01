Павлодарских бизнесменов позвали на Шаньсийскую неделю в ЭКСПО

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Народное правительство провинции Шаньси пригласило предпринимателей Павлодарского Прииртышья принять участие в Шаньсийской неделе на «ЭКСПО-2017», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Китайская провинция Шаньси придаёт большое внимание дальнейшему развитию сложившихся дружеских отношений с Павлодарской областью, сообщили в управлении индустриально-инновационного развития области. Для дальнейшего продвижения двусторонних отношений Народное правительство провинции Шаньси приглашает предпринимателей Павлодарского Прииртышья принять участие в Шаньсийской неделе на «ЭКСПО-2017» в городе Астана и обсудить с руководителями соответствующих ведомств и директорами предприятий вопросы по проектам сотрудничества, представляющим общий интерес.



В состав делегации провинции Шаньси войдут представители свыше 20 компаний в сфере химии, углехимии, машиностроения, энергетики, строительства и фармацевтики. Возглавит делегацию заместитель губернатора Народного Правительства провинции Шаньси (КНР) Ван Исинь. Этот регион Китая в качестве одной из одиннадцати ведущих провинций примет участие в международной выставке «ЭКСПО-2017» в городе Астана.



С пятого по девятое июля в Национальном павильоне Китая пройдет Шаньсийская неделя. В ходе выставочных мероприятий состоятся презентация «Проекты по международному производственному сотрудничеству в преобладающих отраслях промышленности провинции Шаньси», презентация туризма по Шаньси «Древняя китайская цивилизация - прекрасный шаньсийский пейзаж», выставка «Поход шаньсийских брендов по Шёлковому пути (Казахстан)», переговоры по расширению торговли и взаимных инвестиций, выставка «Новая энергетика, новые технологии» и мероприятия культурного обмена.