Павлодарские полицейские рассказали о популярных «разводах» мошенников

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские предостерегают - мошенников становится все больше и больше. Как сообщили в пресс-службе ДВД области, мошенничество чаще всего бывает двух видов - это квартирные и телефонные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заключая сделки, связанные с квартирой, обязательно проверяйте все документы и обращайтесь только к нотариусам, у которых есть стаж, и на руках имеется лицензия. Проследите, чтобы ваша сделка обязательно была на соответствующем бланке со знаками.

Популярные варианты телефонных и смс-«разводов»:

1. Мошенники настолько «продвинулись» в методах выманивая денег у обывателей, что иногда дело доходит до слежки и компьютерной имитации голоса. Так, мошенники могут наблюдать некоторое время за состоятельной семьей и выяснить, что у родителей есть сын-студент, который водит машину. Затем они выясняют его номер телефона - подсылают девушку с просьбой позвонить, дескать, у нее самой закончились деньги на телефоне. Затем мошенники звонят на его номер и записывают голос на диктофон, а позднее с помощью компьютерных программ моделируют звук его голоса, пропуская голос своего подельника через компьютерный синтезатор. Далее схема действий следующая: родителям (обычно матери юноши, так как женщины обычно более эмоциональны) звонит якобы сотрудник полиции и рассказывает о том, что сын стал участником ДТП - сбил насмерть пешехода. Затем трубка передается «сыну», которые кратко говорит о том, что так и есть, и что он сейчас находится в патрульной машине. Родителям предлагают «откупить» сына от тюрьмы - за 10-15 тысяч долларов. За такие деньги якобы могут «переместить труп» и «найти нужных свидетелей». При этом за настоящим сыном обычно следят, чтобы он не вернулся домой раньше времени.

2. Еще один известный способ выманить деньги - «звонок из поликлиники». Так, к преступникам попадают данные о пациентах с их контактной информацией и диагнозом. Затем мошенники звонят пациенту (чаще всего, пожилым людям) от имени врача и сообщают ему о неудовлетворительных результатах сдачи анализов (к примеру, что анализ крови показал наличие рака в запущенной стадии). Затем поясняют, что мест для госпитализации очень мало, операция предстоит дорогая, и поэтому нужно внести предоплату - доктор сам заедет домой к пациенту и заберет деньги. При этом «доктор» вместо операции уговаривает пожилого человека приобрести альтернативу проведения операции - лекарство (обычный БАД) за огромную сумму денег.

Примеры квартирного мошенничества:

Фактически договор имеет лишь два уровня защиты - печать нотариуса и бланк. Бланк можно купить в интернете (ещё не нашли около 5000 бланков, украденных в 2000 году). Кроме того - продаются и свежие. Проще подделать доверенность, и на её основе получить дубликаты всех документов. Как себя обезопасить? Прежде всего, надо заострить свое внимание не на людях, а на документах. Все документы должны быть в полном порядке и предоставлены вам на ознакомление перед сделкой.

Требуйте у риэлторов или возьмите сами, если им не доверяете, справку на покупаемую квартиру. Благодаря ей вы точно будете знать, кто собственник квартиры и есть ли на этой квартире обременения.

Нужно максимально изучить вопрос купли-продажи недвижимости. Ваша юридическая грамотность - половина вашего успеха. Работайте с профессионалами, зарекомендовавшими себя. Если очень переживаете за исход сделки, застрахуйте переход права собственности хотя бы на год.