Павлодарец сделал избраннице предложение руки и сердца на концерте

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На концерте в честь Международного женского молодой павлодарец сделал предложение возлюбленной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На концерте в ГДК (Дворец культуры имени Естая - Казинформ), приуроченном к 8 марта, молодой парень сделал предложение руки и сердца! Счастья им!!!», – написал на своей личной странице в Фейсбуке пользователь Азамат Байтенов.



На видео, снятом и выложенном автором, ведущие знакомят зал с юношей. Вместе с ним спускаются к зрителям и идут прямо к его возлюбленной. Парень предлагает ей руку и сердце. И она отвечает ему взаимностью.

Фото с сайта amorez.com