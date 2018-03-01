Павлодарец сделал избраннице предложение руки и сердца на концерте
8 Марта 2018 01:50 684
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На концерте в честь Международного женского молодой павлодарец сделал предложение возлюбленной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВырастить детей женщинам в сложной ситуации помогают в Акмолинской области «Магнитный человек» поразил кызылординцев уникальной способностью
«На концерте в ГДК (Дворец культуры имени Естая - Казинформ), приуроченном к 8 марта, молодой парень сделал предложение руки и сердца! Счастья им!!!», – написал на своей личной странице в Фейсбуке пользователь Азамат Байтенов.
На видео, снятом и выложенном автором, ведущие знакомят зал с юношей. Вместе с ним спускаются к зрителям и идут прямо к его возлюбленной. Парень предлагает ей руку и сердце. И она отвечает ему взаимностью.
Фото с сайта amorez.com
Ключевые слова: Павлодарская область, Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Атырауских женщин поздравил аким области
- Маулен Ашимбаев поздравил долгожительницу с 8 марта
- Из-за гололеда рейсовый микроавтобус слетел в кювет в Павлодарской области
- Женщин-долгожительниц поздравляют с 8 марта в Павлодарской области
- Аким Алматы поздравил женщин с праздником
- В пожаре в пригороде Павлодара погибла женщина
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн