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Павлодарец сделал избраннице предложение руки и сердца на концерте

8 Марта 2018 01:50 684
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Павлодарец сделал избраннице предложение руки и сердца на концерте

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ  - На концерте в честь Международного женского молодой павлодарец сделал предложение возлюбленной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».    

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«На концерте в ГДК (Дворец культуры имени Естая  - Казинформ), приуроченном к 8 марта, молодой парень сделал предложение руки и сердца! Счастья им!!!», – написал на своей личной странице в Фейсбуке пользователь Азамат Байтенов.

На видео, снятом и выложенном автором, ведущие знакомят зал с юношей. Вместе с ним спускаются к зрителям и идут прямо к его возлюбленной. Парень предлагает ей руку и сердце. И она отвечает ему взаимностью.

 

Фото с сайта amorez.com

 

 

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Ключевые слова: Павлодарская область, Дата,
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Автор:

Антон Гагарин

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