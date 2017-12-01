Павлодарец Фаниль Рафиков победил в турнире единоборств лиги WFCA в Чечне

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Воспитанник клуба единоборств «Ахмат-Павлодар» Фаниль Рафиков выиграл серьёзный бой 44-м турнире в городе Грозный, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Это была его восьмая победа подряд. Соперник был очень сложным, дагестанец Арсен Убайдулаев. Он весь бой пытался бороться, но Фаниль за счёт школы бокса перебил. Победа далась очень тяжело, потому что до этого наш земляк проходил тяжёлые сборы, два месяца жил в Грозном, на базе клуба «Ахмат», - сообщил, находясь в Грозном, пресс-атташе клуба единоборств «Ахмат-Павлодар» Артём Буланов.

В лиге «WFCA» пятый номер мирового рейтинга, павлодарец победил титулованного российского борца Арсена Убайдулаева. В ходе боя представитель дагестанской школы борьбы А. Убайдулаев в течение всех 15 минут пытался провести болевой приём. Но павлодарец не только выстоял, но и во всей красе продемонстрировал казахстанскую школу бокса. Он нанёс сопернику более 50 ударов. Все три судьи турнира отдали ему победу со счётом 30-28.

Ф. Рафиков стал третьим спортсменом клуба «Ахмат-Павлодар», который одержал громкую победу за рубежом, сообщается на официальной инстаграм-странице клуба.

«Жить и тренироваться в Грозном - это большущее испытание, потому что там - каждый чемпион в своей дисциплине, и это - республика, в которой спорт стоит на первом месте, - подчеркнул А. Буланов. - Поэтому там тренировка напоминает чемпионат мира. Ребята, с которыми он тренировался, побеждают на мировых чемпионатах, выступают за честь России, и поэтому каждая тренировка Фанилю напоминала финал чемпионата мира. Тем более, он - из Казахстана. Все хотели его испытать. Поэтому наш земляк подошёл к бою «заряжённым», и у него не было варианта проиграть на глазах у главы Чеченской Республики и тысяч казахстанцев, которые смотрели эту трансляцию. Её показывал федеральный российский канал «Матч-ТВ». Наставник и тренер Рафикова - Султан Ичиев, который помогает ему принять участие в разных соревнованиях и стал уже талисманом для нашего бойца».

Когда павлодарец был объявлен победителем, он поднял флаг Казахстана на знаменитой арене «Колизей» под аплодисменты 5000 зрителей, сообщили в клубе. Взяв микрофон, он поблагодарил президента Чечни Рамзана Кадырова за тёплый приём казахстанских спортсменов, возможность тренироваться в лучшем зале мира и за большую благотворительность. В 2017 году Р. Кадыров оплатил дорогостоящее лчение трёх казахстанцам, в том числе двум детям из Байконура, Алматы и жительнице Павлодара.

«Фаниль, действительно, от души поблагодарил Рамзана Кадырова за благотворительность, - рассказал пресс-атташе павлодарского клуба единоборств. - Это было связано с тем, что Фаниль лично проводил марафон и собирал деньги, выступал на турнире для тяжело больной Анны Пономарь. А Рамзан Ахматович Кадыров узнал об этой ситуации и перечислил деньги на счёт семье Анны. Это не помогло спасти её, к сожалению. Помогал президент Чечни жителям Байконура и Алматы. Поэтому Фаниль давно хотел сказать ему «спасибо» и смог сделать это».

Теперь у Фаниля Рафикова и его тренера стоят задачи завоевать титул чемпиона лиги «WFCA», радовать казахстанцев новыми победами и привлекать больше внимания к смешанным единоборствам в целом, которые, хоть они и были признаны официальным видом спорта в Казахстане (два года назад), всё равно уделяется мало внимания. К тому же многие люди относятся к ним, как к боям без правил, хотя это неверно, уверены представители «Ахмат-Павлодар».

«Несмотря на отбитые рёбра и колени - соперник бил очень сильно по ним, настроение у Фаниля просто фантастическое, потому что не каждый день нашим спортсменам, какими бы талантливыми они ни были, удаётся выезжать на такие крупные чемпионаты и побеждать в такого рода мировых турнирах, - подчеркнул Артём Буланов. - Это очень большие финансовые затраты и очень трудная подготовка. Фаниль отправился на этот турнир по приглашению главы Чеченской Республики, так как наш парень сейчас занимает пятую строчку в мировом рейтинге в весовой категории 66 килограммов».







Фото: Профессиональный спортивный клуб «Ахмат».

На снимке: Фаниль Рафиков (на верхнем - в центре, на нижнем - первый слева).