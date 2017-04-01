Павлодарец официально получил имя и фамилию лишь в 8 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жительнице Павлодара пришлось в суде доказывать факт рождения восемь лет назад своего ребенка.

"В Павлодарском городском суде рассмотрено заявление гражданки Б. об установлении факта рождения ребенка. Установлено, что 29 сентября 2009 года гражданка Б. родила ребенка в домашних условиях. В связи с отсутствием свидетельства о рождении ей отказывают в медицинском обслуживании. Гражданка Б. обращалась в органы РАГС, где ей было отказано в выдаче свидетельства о рождении сына из-за отсутствия медицинской справки о рождении ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы городского суда.

В обоснование своих требований заявителем предоставлены результаты генетической экспертизы, в котором подтверждается, что Б. является биологической матерью несовершеннолетнего ребенка. Данный факт подтвержден свидетельскими показаниями.

При таких обстоятельствах суд установил факт рождения несовершеннолетнего ребенка.

Теперь ребенок имеет официальную фамилию, имя, отчество и дату рождения и может пользоваться всеми правами.