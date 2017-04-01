Пастереллез обнаружили у домашних животных в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области у домашних животных обнаружен пастереллез, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе обнаружены два очага особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил руководитель областного управления ветеринарии Казбек Ташимов в региональном филиале Службы центральных коммуникаций.

По его словам, среди крупного рогатого скота в Бокейорде зарегистрирован эмфизематозный карбункул, а в селе Косколь Каратобинского района - пастереллез. В Косколе насчитывается 1 003 головы крупного рогатого скота и 4 600 голов мелкого рогатого скота. В областную ветеринарную лабораторию для исследования было направлено 26 проб патологического материала. В первых пробах был обнаружен возбудитель пастереллеза, остальные пробы изучаются. В настоящее время ограничений еще не наложено, соответствующие меры будут приняты, когда все выяснится. Ситуация под контролем.

В прошлом году в области было зарегистрировано 25 очагов особо опасных инфекционных заболеваний. Из них 13 очагов бешенства, 2 - пастереллеза, 8 - эмфизематозного карбункула, 1 - инфекционного ринотрахеита, еще 1 - сибирской язвы.

«В этом году с целью обеспечения ветеринарной безопасности выделено 838,5 миллиона тенге, в том числе на противоэпизоотические мероприятия 744,3 миллиона тенге, на компенсацию жителям, у которых животные заразились бруцеллезом 94,2 миллиона тенге. Сейчас в область доставлено 2,8 миллиона доз вакцин, из них 304,9 тысячи вакцина против нодулярного дерматита. Вакцинация началась. Кроме того, на уничтожение бродячих собак и кошек на территории области предусмотрено 47,4 миллиона тенге, на сегодняшний день отловлено6 тысяч собак и 157 кошек», - сказал К.Ташимов.