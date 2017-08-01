Пассажиры задержанного на несколько часов рейса вылетели из Саньи в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские туристы смогли вылететь из курортного города Санья на острове Хайнань в Китае, передает МИА «Казинформ».

Как сообщали ранее СМИ, свыше 200 пассажиров авиакомпании SCAT из-за отложенного на несколько часов рейса не могли вылететь из Саньи в Алматы, что аэропорт в Санье закрыл вылет.



Центр поддержки клиентов авиакомпании SCAT проинформировал о том, что пассажиры рейса Санья-Алматы вылетели и прибудут в Алматы в 12 часов ночи.