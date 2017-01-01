Пассажирскому поезду «Астана-Защита» дали имя «Абай жолы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скорому пассажирскому поезду сообщением «Астана-Защита» дано имя «Абай жолы». Такое решение принято по инициативе широкой общественности Семея, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские первозки».

В текущем году исполняется 120 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова.

«Назвав поезд «Абай жолы», мы пропагандируем духовное наследие великого писателя. Мы благодарны руководству национального перевозчика за поддержку нашего предложения»,- отметил член инициативной группы, директор государственного музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі» Болат Жунисбеков.

Жунисбеков считает «глубоко символичным то, что по железной дороге Казахстана курсирует поезд «Абай жолы».

Скорый поезд сообщением №67/68 «Астана-Защита» сформирован из вагонов отечественного производства «Тұлпар-Тальго» и ходит ежедневно. Время в пути - 16 часов 30 минут.

В настоящее время по республиканским и межгосударственным маршрутам курсируют скорые поезда под названием «Алатау», «Акжайык», «Жетісу», «Сарайшық», «Ақсұңқар» и др.