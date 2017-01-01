Пассажиров такси в Астане ограбили преступники в сговоре с водителем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские «по горячим следам» раскрыли ограбление двоих жителей столицы, совершенное преступниками в сговоре с водителем частного такси. Об этом сообщает пресс-служба ДВД г. Астаны.

При просмотре камер видеонаблюдения инспектором камеры видеонаблюдения ЦОУ на одной из улиц города замечено правонарушение. К месту происшествия незамедлительно направлены автопатрули, которые задержали по «горячим следам» группу лиц, совершивших грабеж по улице Мустафина.

15 января в 05.00 двое мужчин около одного из столичных кафе попросили водителя автомашины за определенную плату довезти их домой. Возле дома, когда они выходили из авто, к ним подбежали трое мужчин и силой отобрали личное имущество (вещи, документы и деньги). После чего злоумышленники попытались скрыться с места на этой же машине, с водителем которой они были в сговоре, но были задержаны оперативно прибывшими сотрудниками полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследования по статье «Грабеж» УК РК. Проводится расследование. Задержанные водворены в ИВС ДВД г.Астаны. Ими оказались жители Южно-Казахстанской области в возрасте 23, 25 лет. Вещественные доказательства изъяты.

Кроме того, проверяется их причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города.

Отмечается, что для обеспечения безопасности в Астане функционирует около 800 камер видеонаблюдения ЦОУ, с помощью которых столичные полицейские принимают оперативные меры реагирования на совершенные преступления и правонарушения на улицах города.

В 2016 году с их помощью раскрыто свыше 400 уголовных правонарушений, в том числе кражи, грабежи, угон автотранспортных средств, хулиганство, а также выявлено порядка 68 тысяч административных правонарушений, свыше 24 тыс. нарушений ПДД.