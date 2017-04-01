Пассажиров эвакуировали на станции метро в Москве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Забытый рюкзак стал причиной эвакуации людей из вагона поезда на станции "Автозаводская" московского метро. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе метрополитена.

Бесхозный предмет был обнаружен в вагоне.



«Для его проверки была произведена высадка пассажиров, состав незамедлительно был отправлен в депо. Вместо него на перрон прибыл новый поезд, - сказал собеседник агентства. - Бесхозным предметом в вагоне оказался рюкзак, который не представляет угрозы».

Инцидент не повлиял на график движения, добавили в пресс-службе метро Москвы.