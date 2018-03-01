Пассажиркам поезда «Караганды-Костанай» устроили сюрприз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские Казахстана поздравили пассажирок с 8 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

«В преддверии весеннего праздника - 8 марта - сотрудники ДВД на транспорте МВД РК поздравляли всех представительниц прекрасной половины человечества, оказавшихся в этот день в пассажирском поезде сообщением «Караганды-Костанай», - говорится в сообщении ведомства.

С пожеланиями весеннего настроения стражи порядка дарили им тюльпаны. Действительно, эта вызывало искреннее удивление и улыбки у пассажиров. В ответ на поздравления в адрес полицейских звучало много слов благодарности.





Также сотрудники полиции раздавали всем пассажирам буклеты и памятки о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

По словам самих полицейских, подобное мероприятие проходит уже не первый год и стало доброй традицией в департаменте.