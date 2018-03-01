Пассажиркам поезда «Караганды-Костанай» устроили сюрприз
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские Казахстана поздравили пассажирок с 8 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.
«В преддверии весеннего праздника - 8 марта - сотрудники ДВД на транспорте МВД РК поздравляли всех представительниц прекрасной половины человечества, оказавшихся в этот день в пассажирском поезде сообщением «Караганды-Костанай», - говорится в сообщении ведомства.
С пожеланиями весеннего настроения стражи порядка дарили им тюльпаны. Действительно, эта вызывало искреннее удивление и улыбки у пассажиров. В ответ на поздравления в адрес полицейских звучало много слов благодарности.
Также сотрудники полиции раздавали всем пассажирам буклеты и памятки о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
По словам самих полицейских, подобное мероприятие проходит уже не первый год и стало доброй традицией в департаменте.
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