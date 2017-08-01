Паспорта готовности к новому учебному сезону получили около 80% школ ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 505 восточноказахстанских школ (из 663) на сегодня имеют паспорта готовности к новому учебному сезону, что составляет 76,6%, сказал сегодня на брифинге руководитель областного управления образования Нургельды Абжапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, «есть стопроцентная уверенность, что к началу учебного сезона паспорта получат все школы». Он сообщил, что вопросы готовности школ к новому сезону, обеспечение учебниками и другие вопросы предстоящего нового учебного года решаются в ежедневном режиме на селекторных совещаниях.

Что касается учебников, то на сегодняшний день «обеспечено 85% подвоза учебников по регионам, и к 25 августа все учебники будут на местах».

На брифинге сообщалось, что в целом вся подготовка к новому сезону проходит нормально. Запланированные текущие и капитальные ремонты школ идут по графику. Из выделенных 2,5 млрд. тенге на ремонтные работы в 193 школах капитальный ремонт был сделан в 9 школах, в остальных, как и планировалось, проведен текущий ремонт.





Глава ведомства также подчеркнул, что в 2017 году обучаться в школах будут 184,6 тысячи ребят. Контингент первоклассников, по предварительным оценкам, составит около 21 тысячи детей.

«По сравнению с прошлым годом число первоклашек увеличилось на 323 ребенка, - отметил Абжапаров.